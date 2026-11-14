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Belgio-Italia, dove vedere la partita in diretta TV e streaming: orario e canali

Gianluca Apicella
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Tutto pronto per l’attesissimo appuntamento che vedrà scendere in campo la Nazionale azzurra nella sfidadi UEFA Nations League contro il Belgio. La gara, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, è in programma per domenica 15 novembre con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Per tutti i tifosi che vorranno seguire il match da casa o in mobilità, la copertura sarà garantita gratuitamente dal servizio pubblico:

  • In diretta TV: la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno (canale 1 del Digitale Terrestre).

  • In live-streaming: l’incontro sarà visibile anche su Rai Play, accessibile gratuitamente tramite app su smartphone, tablet e smart TV oppure direttamente dal sito web ufficiale su PC e computer fissi.

Un appuntamento imperdibile per spingere gli Azzurri in questa delicata trasferta internazionale.

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