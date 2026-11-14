HomeCalcio

Pro Poggiomarino rinforza la rosa: ufficiale l’arrivo di Vincenzo Onda

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Il Pro Poggiomarino guarda al futuro e punta sulla qualità giovanile per consolidare il proprio organico. La società ha annunciato ufficialmente l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Vincenzo Onda, che entra a far parte della squadra per la stagione sportiva in corso.

Esterno basso mancino classe 2006, all’occorrenza impiegabile anche nel ruolo di mezzala, Onda garantisce freschezza atletica e duttilità tattica. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cagliari, il giovane laterale ha già maturato esperienze importanti in Serie D, vestendo le maglie di Savoia, Ischia, Heraclea e Aversa, club in cui ha militato nella scorsa stagione.

Queste le prime parole del nuovo innesto: “Entro in punta di piedi in un gruppo che sta facendo benissimo, sperando di dare il mio contributo al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Approdo per la prima volta in Eccellenza per rimettermi in gioco in un contesto stimolante e per ritrovare continuità”.

La società, in tutte le sue componenti, ha accolto il giocatore formulandogli un caloroso benvenuto e gli auguri per questa nuova avventura.

Foto Facebook Pro Poggiomarino Canali Ufficiali

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Colpo d’esperienza per il Lions MM Montemiletto: ufficiale l’arrivo di Luigi Manzo
Articolo successivo
Colpo in difesa per l’AC Afragolese 1944: ufficiale l’arrivo di Pierluigi Riccio

LEGGI ANCHE

Calcio

Belgio-Italia, dove vedere la partita in diretta TV e streaming: orario e canali

Tutto pronto per l'attesissimo appuntamento che vedrà scendere in campo la Nazionale azzurra nella sfidadi UEFA Nations League contro il Belgio. La gara, valida...
Calcio

Belgio-Italia, le probabili formazioni: Van Bommel e Mancini a specchio col 4-3-3

Tutto pronto per l'attesa sfida di UEFA Nations League tra Belgio e Italia, in programma domenica 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Re...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA