Pro Poggiomarino rinforza la rosa: ufficiale l’arrivo di Vincenzo Onda

Il Pro Poggiomarino guarda al futuro e punta sulla qualità giovanile per consolidare il proprio organico. La società ha annunciato ufficialmente l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Vincenzo Onda, che entra a far parte della squadra per la stagione sportiva in corso.

Esterno basso mancino classe 2006, all’occorrenza impiegabile anche nel ruolo di mezzala, Onda garantisce freschezza atletica e duttilità tattica. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cagliari, il giovane laterale ha già maturato esperienze importanti in Serie D, vestendo le maglie di Savoia, Ischia, Heraclea e Aversa, club in cui ha militato nella scorsa stagione.

Queste le prime parole del nuovo innesto: “Entro in punta di piedi in un gruppo che sta facendo benissimo, sperando di dare il mio contributo al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Approdo per la prima volta in Eccellenza per rimettermi in gioco in un contesto stimolante e per ritrovare continuità”.

La società, in tutte le sue componenti, ha accolto il giocatore formulandogli un caloroso benvenuto e gli auguri per questa nuova avventura.

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