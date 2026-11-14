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Colpo d’esperienza per il Lions MM Montemiletto: ufficiale l’arrivo di Luigi Manzo

Gianluca Apicella
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Il Lions MM Montemiletto rinforza il proprio pacchetto arretrato assicurandosi le prestazioni di Luigi Manzo, difensore centrale classe 1985. Il club irpino guidato dal patron Fabbricatore ha ufficializzato l’ingaggio di un profilo di grande spessore per garantire solidità e carisma alla retroguardia gialloverde.

Manzo porta in dote un bagaglio calcistico di assoluto rilievo, maturato attraverso una lunga carriera tra Serie C, Serie D ed Eccellenza. Nel corso degli anni ha indossato maglie prestigiose del panorama dilettantistico e professionistico, tra cui quelle di Pomigliano, Nocerina, Mantova, Taranto, Vibonese e Angri.

Nelle ultime annate il centrale ha proseguito il suo percorso con Palmese ed Heraclea, per poi vestire la casacca del Gladiator 1924, club con cui ha affrontato il campionato di Eccellenza nella stagione 2025/26, riuscendo a trovare anche la via del gol in due occasioni.

Il nuovo difensore si è già aggregato al gruppo agli ordini di mister Amarante, entrando immediatamente a far parte delle rotazioni e delle convocazioni per gli impegni ufficiali della squadra. Un innesto mirato per alzare ulteriormente il livello d’esperienza del reparto difensivo irpino.

Foto profilo Facebook Montemiletto

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