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Argentina-Uruguay 1-2: colpaccio della Celeste in amichevole, 90 minuti per il napoletano Olivera

Gianluca Apicella
Olivera
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Prestazione di grande spessore per la Nazionale uruguaiana, protagonista di un prestigioso successo nella classica amichevole sudamericana contro l’Argentina. La sfida si è conclusa con la vittoria della Celeste per 2-1, al termine di una gara intensa e ricca di agonismo.

Tra i grandi protagonisti in campo c’è anche Mathias Olivera. Il difensore del Napoli è stato schierato dal primo minuto nello schieramento titolare, offrendo una prova solida e autoritaria nel pacchetto arretrato.

Olivera è rimasto sul terreno di gioco per l’intero arco dell’incontro, disputando tutti i 90 minuti e confermando la sua affidabilità e centralità anche negli impegni internazionali con la propria selezione. Per l’esterno azzurro e l’Uruguay una vittoria di prestigio che dà grande entusiasmo.

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