Argentina-Uruguay 1-2: colpaccio della Celeste in amichevole, 90 minuti per il napoletano Olivera

Prestazione di grande spessore per la Nazionale uruguaiana, protagonista di un prestigioso successo nella classica amichevole sudamericana contro l’Argentina. La sfida si è conclusa con la vittoria della Celeste per 2-1, al termine di una gara intensa e ricca di agonismo.

Tra i grandi protagonisti in campo c’è anche Mathias Olivera. Il difensore del Napoli è stato schierato dal primo minuto nello schieramento titolare, offrendo una prova solida e autoritaria nel pacchetto arretrato.

Olivera è rimasto sul terreno di gioco per l’intero arco dell’incontro, disputando tutti i 90 minuti e confermando la sua affidabilità e centralità anche negli impegni internazionali con la propria selezione. Per l’esterno azzurro e l’Uruguay una vittoria di prestigio che dà grande entusiasmo.