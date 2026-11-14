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Scozia-Macedonia 2-1: trionfo scozzese in Nations League, protagonisti i napoletani McTominay e Gilmour

Gianluca Apicella
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Notte da ricordare per la Nazionale scozzese, capace di imporsi per 2-1 in un match intenso e combattuto di UEFA Nations League contro la Macedonia. Una vittoria fondamentale arrivata grazie a una prova corale di grande carattere.

Tra i grandi protagonisti della serata ci sono i centrocampisti del Napoli, entrambi schierati dal primo minuto nello scacchiere tattico della Scozia.

Scott McTominay ha offerto una prestazione di grande sostanza e quantità, rimanendo in campo per l’intero arco dell’incontro e disputando tutti i 90 minuti a ritmi alti. Ottima prova anche per Billy Gilmour, prezioso in fase di palleggio e regia della manovra: il centrocampista azzurro ha retto il campo da titolare prima di essere sostituito al minuto 76 tra gli applausi dei compagni e del pubblico.

Per i due azzurri un impegno internazionale superato a pieni voti, con la Scozia che festeggia così tre punti pesanti nel torneo continentale.

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