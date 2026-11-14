Nations League, Olanda-Grecia scoppiettante: 7-0 e spezzone di gara per Noa Lang

Notte da incorniciare per la Nazionale olandese, protagonista di una prestazione straordinaria nella sfida di UEFA Nations League contro la Grecia. Gli Oranje si sono imposti con un roboante 7-0, dominando l’incontro dall’inizio alla fine.

Tra i convocati e protagonisti della serata c’è anche Noa Lang. L’attaccante del Napoli ha iniziato la gara dalla panchina, per poi fare il suo ingresso sul terreno di gioco al minuto 75, subentrando nel finale per dare il proprio contributo alla manovra offensiva in un match già ampiamente in cassaforte. Nonostante i pochi minuti a disposizione, l’esterno azzurro si è subito fatto notare rendendosi pericoloso con una conclusione insidiosa verso la porta difesa dai greci.

Per la selezione olandese una vittoria schiacciante che conferma l’ottimo momento di forma nel torneo continentale.