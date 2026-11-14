HomeCalcio

Nations League, Olanda-Grecia scoppiettante: 7-0 e spezzone di gara per Noa Lang

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Notte da incorniciare per la Nazionale olandese, protagonista di una prestazione straordinaria nella sfida di UEFA Nations League contro la Grecia. Gli Oranje si sono imposti con un roboante 7-0, dominando l’incontro dall’inizio alla fine.

Tra i convocati e protagonisti della serata c’è anche Noa Lang. L’attaccante del Napoli ha iniziato la gara dalla panchina, per poi fare il suo ingresso sul terreno di gioco al minuto 75, subentrando nel finale per dare il proprio contributo alla manovra offensiva in un match già ampiamente in cassaforte. Nonostante i pochi minuti a disposizione, l’esterno azzurro si è subito fatto notare rendendosi pericoloso con una conclusione insidiosa verso la porta difesa dai greci.

Per la selezione olandese una vittoria schiacciante che conferma l’ottimo momento di forma nel torneo continentale.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Serbia-Germania 1-3: Milinkovic-Savic titolare e in campo per tutta la gara in Nations League
Articolo successivo
Scozia-Macedonia 2-1: trionfo scozzese in Nations League, protagonisti i napoletani McTominay e Gilmour

LEGGI ANCHE

Calcio

Belgio-Italia, dove vedere la partita in diretta TV e streaming: orario e canali

Tutto pronto per l'attesissimo appuntamento che vedrà scendere in campo la Nazionale azzurra nella sfidadi UEFA Nations League contro il Belgio. La gara, valida...
Calcio

Belgio-Italia, le probabili formazioni: Van Bommel e Mancini a specchio col 4-3-3

Tutto pronto per l'attesa sfida di UEFA Nations League tra Belgio e Italia, in programma domenica 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Re...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA