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Colpo in difesa per l’AC Afragolese 1944: ufficiale l’arrivo di Pierluigi Riccio

Gianluca Apicella
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L’AC Afragolese 1944 blinda il proprio reparto arretrato assicurandosi le prestazioni di Pierluigi Riccio. Difensore centrale classe 1999, il nuovo innesto si unisce al club rossoblù con l’obiettivo di mettere fin da subito la propria esperienza e solidità al servizio della squadra.

Nonostante la giovane età, Riccio vanta già un percorso calcistico di assoluto rilievo. La sua formazione è iniziata nei settori giovanili di Perugia e Casertana, per poi proseguire tra i grandi attraverso piazze importanti e blasonate del panorama calcistico campano e nazionale. Nel corso della sua carriera ha infatti indossato le maglie di Paganese, Savoia, Portici, Pompei e Gladiator, club in cui ha militato prima di sposare il progetto di Afragola.

Un rinforzo mirato per dare ulteriore spessore alla retroguardia dell’Afragolese, con il centrale pronto a raccogliere questa nuova sfida professionale e a difendere i colori rossoblù nel prosieguo della stagione.

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