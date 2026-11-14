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Belgio-Italia, le probabili formazioni: Van Bommel e Mancini a specchio col 4-3-3

Gianluca Apicella
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Tutto pronto per l’attesa sfida di UEFA Nations League tra Belgio e Italia, in programma domenica 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Un match decisivo per gli equilibri del girone, che mette di fronte due selezioni pronte a darsi battaglia con sistemi di gioco speculari. Il commissario tecnico dei Diavoli Rossi, Mark van Bommel, si affida al 4-3-3. Tra i pali spazio a Lammens, protetto dalla linea difensiva composta da Castagne e De Cuyper sulle corsie esterne, con Ngoy e Mechele al centro.

In mezzo al campo tutta l’esperienza e la qualità di Kevin De Bruyne e Youri Tielemans, affiancati da Raskin. In avanti, tridente rapido e tecnico formato da Moreira, Charles De Ketelaere e Jérémy Doku. Risponde con lo stesso 4-3-3 l’Italia guidata da Roberto Mancini. Davanti a capitan Gianluigi Donnarumma, la retroguardia vede Kayode sulla destra, Calafiori a sinistra e la coppia centrale formata da Scalvini e Bastoni. A centrocampo, accanto alle certezze Sandro Tonali e Nicolò Barella, trova spazio Doumbia. Novità e freschezza in attacco, dove il tridente azzurro dovrebbe essere guidato da Pio Esposito al centro, supportato ai lati da Sebastiano Esposito e Cambiaghi.

La direzione dell’incontro è stata affidata al fischietto norvegese Espen Eskås.

Il riepilogo delle probabili formazioni

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku. CT: Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini.

ARBITRO: Espen Eskås (Norvegia).

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