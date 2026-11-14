Ufficiale: Ciro Amorosetti è il nuovo allenatore della Real Bacoli Sibilla

La ASD Real Bacoli Sibilla ha scelto la nuova guida tecnica per la Prima Squadra. La società flegrea ha ufficializzato di aver affidato la panchina a Ciro Amorosetti, profilo di grande esperienza e profondamente legato ai colori del club.

Nato a Napoli il 9 luglio 1971, mister Amorosetti vanta un lungo percorso nel panorama calcistico regionale. La sua carriera da allenatore è iniziata giovanissimo, all’età di 26 anni, sulla panchina del Quarto, società con cui ha conquistato due promozioni fino a condurre il club in Serie D.

Nel corso degli anni ha lavorato a progetti tecnici importanti e ambiziosi, sedendo sulle panchine di piazze storiche come Giugliano, Mondragone, Boys Caivanese, Albanova, Frattese, Casoria, Villa Literno, Rione Terra e Real Grazzanise.

Per Amorosetti si tratta inoltre di un gradito ritorno a casa: il tecnico ha infatti già vestito i colori della Sibilla in passato, offrendo un contributo determinante nell’annata della vittoria del campionato di Promozione, successo che riportò il club in Eccellenza. Un innesto di carisma e conoscenza dell’ambiente per rilanciare le ambizioni della squadra.