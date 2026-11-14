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Ufficiale: Ciro Amorosetti è il nuovo allenatore della Real Bacoli Sibilla

Gianluca Apicella
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La ASD Real Bacoli Sibilla ha scelto la nuova guida tecnica per la Prima Squadra. La società flegrea ha ufficializzato di aver affidato la panchina a Ciro Amorosetti, profilo di grande esperienza e profondamente legato ai colori del club.

Nato a Napoli il 9 luglio 1971, mister Amorosetti vanta un lungo percorso nel panorama calcistico regionale. La sua carriera da allenatore è iniziata giovanissimo, all’età di 26 anni, sulla panchina del Quarto, società con cui ha conquistato due promozioni fino a condurre il club in Serie D.

Nel corso degli anni ha lavorato a progetti tecnici importanti e ambiziosi, sedendo sulle panchine di piazze storiche come Giugliano, Mondragone, Boys Caivanese, Albanova, Frattese, Casoria, Villa Literno, Rione Terra e Real Grazzanise.

Per Amorosetti si tratta inoltre di un gradito ritorno a casa: il tecnico ha infatti già vestito i colori della Sibilla in passato, offrendo un contributo determinante nell’annata della vittoria del campionato di Promozione, successo che riportò il club in Eccellenza. Un innesto di carisma e conoscenza dell’ambiente per rilanciare le ambizioni della squadra.

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