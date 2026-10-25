Tommy “The Machine” Gunn: L’illusione della gloria e la caduta dell’allievo di Rocky Balboa

Nella lunga galleria di avversari e rivali che hanno incrociato i guantoni con Rocky Balboa, Tommy Gunn occupa un posto del tutto singolare e drammatico. Interpretato dal vero pugile professionista Tommy Morrison (scomparso nel 2013), il personaggio di Tommy Gunn rappresenta il simbolo dell’avidità, dell’impazienza e delle scorciatoie nel mondo dello sport professionale.

Co-protagonista di Rocky V (1990), Tommy è l’unico avversario ad essere stato prima un protetto, un amico e quasi un secondo figlio per lo “Stallone Italiano”, prima di trasformarsi nel suo più amaro e ingrato rivale.

Dalla provincia rurale all’ombra del Campione

Giunto a Philadelphia da una piccola realtà dell’Oklahoma, Tommy Gunn si presenta alla porta di Rocky Balboa come un giovane e grezzo talento della categoria pesi massimi, dotato di una potenza devastante ma del tutto privo di disciplina e guida tattica.

Con Rocky ormai impossibilitato a salire sul ring a causa dei danni cerebrali riportati nello scontro con Ivan Drago e travolto dalla bancarotta, la figura di Tommy diventa una vera e propria ragione di riscatto morale. Balboa rivede nel giovane la fame e la determinazione dei suoi esordi, accogliendolo in casa propria e trasmettendogli le storiche combinazioni insegnategli da Mickey Goldmill.

La seduzione di George Washington Duke e il tradimento

L’ascesa di “The Machine” sul ring è travolgente: vittoria dopo vittoria, Tommy scala rapidamente i ranking fino a diventare uno dei pretendenti al titolo mondiale. Tuttavia, la sua fame di gloria e denaro lo rende la preda perfetta per il losco e spregiudicato promoter George Washington Duke (ispirato alla figura reale di Don King).

Raggirato dalle promesse di contratti milionari, fama immediata e macchine di lusso, Tommy volterà le spalle al suo mentore:

L’abbandono: Tradisce la fiducia di Rocky e della sua famiglia, lasciando la vecchia palestra per firmare con Duke.

Il titolo conquistato senza gloria: Diventa campione del mondo battendo Union Cane, ma il pubblico e la stampa lo fischiano, considerandolo un “campione di carta” vissuto all’ombra del vero mito, Rocky Balboa.

La resa dei conti in strada

Accecato dalla rabbia e dall’ossessione di dimostrare il proprio valore al di fuori dell’ombra di Balboa, Tommy commette l’errore definitivo: sfida pubblicamente il suo ex allenatore. Al rifiuto di Rocky di salire sul ring, Gunn provoca il campione arrivando a colpire con un pugno il cognato Paulie Pennino in un bar di quartiere.

Il confronto sfocia così in uno dei momenti più iconici della saga: il combattimento di strada per le vie di Philadelphia. Lontano dalle luci e dalle regole del ring, la tecnica e la freschezza atletica di Tommy si scontrano con l’esperienza, la resistenza e la leggendaria determinazione di Rocky, che finisce per mandare KO l’ex allievo davanti agli occhi della folla e dei media, mettendolo definitivamente di fronte ai propri limiti.