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Galleria di Pozzano, disposta la riapertura: chiusura notturna e lavori sul viadotto San Marco

Ivano Cotticelli
Immagine generata da IA
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La galleria Santa Maria di Pozzano, lungo la statale 145 Sorrentina, tornerà pienamente percorribile entro le ore 7 di giovedì 15 ottobre. Lo comunica Anas, che sta completando il ripristino dell’impianto antincendio danneggiato dal violento maltempo del 25 settembre a Castellammare di Stabia.

Riapertura prevista giovedì mattina

Gli interventi nella galleria stanno per concludersi grazie all’arrivo di alcuni componenti necessari al ripristino delle apparecchiature antincendio.

L’obiettivo di Anas è ripristinare la piena percorribilità del tratto compreso tra il chilometro 0 e il chilometro 3,700, attualmente interessato dalle limitazioni introdotte dopo la bomba d’acqua.

Per consentire la rimozione del bypass provvisorio, la galleria resterà chiusa dalle ore 23 di mercoledì 14 alle ore 7 di giovedì 15 ottobre, con deviazioni della circolazione sulla viabilità locale.

Dallo scorso 25 settembre, infatti, il traffico viene deviato per circa 3,7 chilometri sulla vicina ex statale 145 litoranea, a causa dei danni provocati dal maltempo agli impianti di sicurezza.

Viadotto San Marco, lavori rinviati

Novità anche per il viadotto San Marco, dove l’intervento di sostituzione dei giunti di dilatazione sulla rampa di immissione non inizierà questa settimana.

Su richiesta delle amministrazioni del territorio, Anas ha disposto il rinvio dei lavori a lunedì 19 ottobre.

Le operazioni richiederanno l’istituzione di un senso unico alternato attivo 24 ore su 24, con possibili ripercussioni sulla viabilità della zona.

Investimento da 900mila euro

La sostituzione dei giunti rientra in un programma di manutenzione del viadotto che ha già interessato le spalle e le pile della struttura.

L’investimento complessivo ammonta a 900mila euro. Anas ha precisato che i nuovi interventi devono essere effettuati prima di un ulteriore abbassamento delle temperature.

La riapertura della galleria di Pozzano rappresenta intanto un passaggio importante per il ripristino della normale circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Castellammare di Stabia e la Penisola Sorrentina.

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