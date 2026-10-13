Storia del Villarreal: l’incredibile favola europea del “Sottomarino Giallo” che attende il Napoli

Fondata nel 1923, la società valenciana è passata dalle categorie regionali ai vertici del calcio internazionale, conquistando trofei continentali pur senza mai aver vinto la Liga.

Il Villarreal Club de Fútbol, noto semplicemente come Villarreal, rappresenta una delle favole più affascinanti ed esemplari del calcio moderno. Con sede nel piccolo comune castellonense di Vila-real, la squadra è diventata una realtà consolidata della Primera División spagnola (in cui milita ininterrottamente dal 2013) e un’insidia temibile nelle competizioni europee.

Le origini e la nascita del club attuale

La storia del club comincia il 10 marzo 1923, data di fondazione del primo Club Deportivo Villarreal. Dopo la parentesi della Guerra Civile e una riorganizzazione del calcio locale, nel 1945 si realizzò la fusione decisiva con il Club Atlético Foghetecazil, ponendo le basi per la struttura societaria attuale.

La squadra stabilì la propria casa all’Estadio de la Cerámica (storicamente noto come El Madrigal) e adottò il caratteristico completo di colore giallo, scelta cromatica che valse al club il celebre e affettuoso soprannome di Submarino Amarillo (Sottomarino Giallo).

L’ascesa e il debutto tra i grandi

Per gran parte della sua storia, il Villarreal ha navigato nelle serie minori spagnole. La vera svolta è arrivata alla fine degli anni ’90: nel 1998 il club ha celebrato il suo storico esordio in Primera División. Da quel momento, l’ascesa è stata travolgente: in pochissimi anni la società si è ritagliata un ruolo di primissimo piano sia nel panorama nazionale sia in quello internazionale.

I successi europei e un record singolare

Nel corso del XXI secolo il Villarreal ha arricchito la propria bacheca con importanti trofei continentali:

2 Coppe Intertoto consecutive vinte negli anni 2003 e 2004.

1 UEFA Europa League conquistata nella stagione 2020-2021 al termine di un’entusiasmante cavalcata.

Questi trionfi collocano il Villarreal all’interno di un ristretto ed esclusivo club di società europee. Insieme a Parma, Real Saragozza, Atalanta, West Ham United e Crystal Palace, il “Sottomarino Giallo” è infatti uno dei soli sei club in Europa capaci di aggiudicarsi un trofeo continentale UEFA senza aver mai vinto il proprio campionato nazionale.