L’ASD Real Bacoli Sibilla annuncia ufficialmente l’acquisizione delle prestazioni sportive di Simone Pastore. Il centrocampista centrale entra così a far parte dell’organico flegreo per portare qualità e dinamismo nella zona nevralgica del campo.
Nato a Napoli il 30 giugno 2004, Pastore è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Paganese. Nonostante la giovane età, ha già maturato diverse esperienze significative nei campionati dilettantistici campani, vestendo in Promozione le maglie di Baiano, Cercola, Cimitile e Saviano, fino all’ultima tappa vissuta in Eccellenza con l’Angri.
Dal punto di vista tattico, si tratta di un centrocampista centrale particolarmente a suo agio in cabina di regia e abile nel dettare i tempi di gioco, che abbina alle doti di costruzione anche una spiccata propensione all’inserimento offensivo. Un innesto duttile e completo pronto a mettersi subito al servizio dello staff tecnico per il prosieguo della stagione.