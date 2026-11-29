Il Mondragone City rinforza il proprio reparto offensivo annunciando ufficialmente l’ingaggio di Ciro Iattarelli. Il nuovo attaccante entra così a far parte della rosa granata per portare peso e soluzioni al fronte d’attacco della squadra.
La società ha accolto il giocatore con il più caloroso benvenuto, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con i nuovi colori. Un innesto mirato per arricchire l’organico a disposizione dello staff tecnico in vista dei prossimi impegni di campionato.