Carrarese – Juve Stabia 3-1 fa festa la squadra di Pagliuca, crisi nera per quella di De Giorgio. Il racconto post gara di Gianfranco Piccirillo dell’ Associazione Stabiamore

Nella sfida salvezza contro la Carrarese degli ex Schiavi in campo e Pagliuca in panchina De Giorgio decide di affidarsi alla vecchia guardia, forse anche perché conosce meglio gli insegnamenti, che può dare ai suoi calciatori l’allenatore attuale della squadra toscana. Ma tutto questo non è servito così come l’esordio stagionale di Vismara in panchina, che vince il ballottaggio tra i pali con Boer dopo l’indisponibilità di Vukovic. De Giorgio preferisce Baldi e Ricciardi vicino a Bellich e Maggioni in difesa, Kumi e Karic con Pierobon a centrocampo e soprattutto stranamente fa giocare Candellone e Piscopo in attacco assieme a Maistro, con Sibilli e l’arsenale pesante Di Nardo in panchina. Il primo tempo regala poche emozioni con una parata importante per parte di Vismara su Rubino, e Pizzignacco su Maistro, ma la Carrarese si lascia preferire come gioco, mettendo in evidenza la qualità in regia di Schiavi e la pericolosità offensiva di Abiuso e Rubino, che costringe forse per la prima volta in campionato la squadra stabiese a connettere tanti falli e a subire diverse ammonizioni, un fatto davvero inusuale in questa stagione, che addirittura si tramuterà nelle prime espulsioni stagionali, che stanno ad indicare la delicatezza della partita per la posta in palio, già a meno di metà campionato.

Pagliuca sente la gara, ma coinvolge i suoi collaboratori nelle proteste, riuscendo ad evitare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, mentre De Giorgio inserisce subito dopo l’intervallo Battistella al posto di Pierobon, che come a solito non lesina impegno, ma ha il demerito di sbagliare un pallonetto da posizione favorevole. Il cambio non porta bene, perché dopo una parata di Vismara su Rubino, proprio da un cross dello stesso attaccante arriva la sfortunata deviazione di tacco nella sua porta di Baldi, che porta in vantaggio la Carrarese. Poco dopo arriva pure il raddoppio di Braunoder con un tiro non irresistibile da fuori area, che sorprende Vismara, mentre è più raffinato il terzo gol di Parlanti. A questo punto i due tecnici, con stati d’animo ovviamente completamente diversi, operano tre sostituzioni per parte nello stesso tempo, De Giorgio inserisce Di Nardo, Sibilli e Caccavo al posto di Candellone, Maistro e Kumi, mentre Pagliuca fa entrare Topalovic, Cisse, e Martini per gli attaccanti Rubino, Abiuso e il trequartista Belloni. Arriva una bella conclusione di Di Nardo per il gol della bandiera, che non illude i coraggiosi tifosi stabiesi presenti pure allo stadio dei Marmi a dimostrazione di una passione che non viene messa in discussione nemmeno dopo qualche risultato negativo di troppo e una preoccupante situazione societaria. Nella ripresa non mancano davvero le emozioni in tante occasioni, ma viene annullato un gol a Topalovic dopo una traversa di Cisse per la Carrarese, mentre lo Stabia si lamenta per qualche fallo di Sibilli non rilevato dall’arbitro, che avrebbe potuto concedere soluzioni interessanti sui calci piazzati dal limite. Nel finale Pagliuca inserisce Romani al posto dell’austriaco Braunoder, che ha realizzato contro lo Stabia il suo secondo gol in serie B, e De Giorgio prova tardivamente la carta del regista Artioli al posto del deludente Karic, perché il centrocampista bosniaco non imposta, non contrasta e nemmeno tira in porta.

Lo Stabia con Sibilli e Caccavo costruisce un’azione che avrebbe potuto riaprire la gara, ma il portiere Pizzignacco è bravo e fortunato a chiudere sul traversone del figlio di Sasà, ma anche Vismara deve intervenire di piede su Cisse al termine di un pericoloso contropiede dei padroni di casa. Molti tifosi stabiesi invocano le dimissioni di De Giorgio, ma forse non riflettono molto sul possibile sostituto dopo che l’ex Fabio Caserta si è accasato ad Arezzo. Quindi nella prossima giornata al Menti contro il Benevento di Floro Flores di sicuro non ci saranno Battistella e Bellich per le espulsioni rimediate nel recupero ma resta l’incognita non solo per il tecnico, perché si attendono sviluppi societari utili a dare rassicurazioni ai tifosi delle vespe, sempre più preoccupati giustamente per il futuro