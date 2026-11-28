La quinta edizione si chiude con l’appello del giornalista Rai Francesco Repice ai tifosi di Napoli e Roma: “Basta rivalità, si torni al gemellaggio”

Al Supercinema di Castellammare di Stabia, la voce di Tutto il calcio minuto per minuto, ha raccontato aneddoti e fatti legati al calcio. Per lui Pio Esposito potrà vincere il Pallone d’Oro

Castellammare di Stabia, 29 novembre 2026 — «Sono due popoli troppo vicini per essere nemici». Con queste parole Francesco Repice ha auspicato la fine della rivalità tra le tifoserie del Napoli e della Roma durante la serata di premiazione della quinta edizione dell’International Sport Film Festival, venerdì 27 novembre al Supercinema. Il radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto e presidente della giuria ne ha parlato nel corso dell’incontro con Nicola D’Auria direttore artistico della kermesse.

Romanista dichiarato, Repice ha raccontato che nell’anno del terzo scudetto del Napoli, all’uscita da un ristorante, trovò alcuni tifosi azzurri ad attenderlo con affetto e con uno striscione che portava il suo nome. Ha ricordato il gemellaggio che un tempo univa le due tifoserie. «Sogno che quel muro venga abbattuto, che le due bandiere tornino a incontrarsi in mezzo al campo».

L’incontro ha ripercorso alcune delle sue radiocronache, dalla finale europea di Wembley del 2021 ai due scudetti del Napoli del 2023 e del 2025. Di Diego Armando Maradona, Repice ha ricordato la franchezza con cui parlava dei propri errori e la scelta di stare dalla parte dei più deboli. Parlando della Nazionale, ha ribadito il suo pronostico su Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter nato a Castellammare di Stabia, che vede in corsa per il Pallone d’Oro tra due o tre anni.

La quinta edizione, organizzata da Parallax Vision ETS con la direzione artistica di Nicola D’Auria e Ciro Sorrentino, si è svolta dal 23 al 28 novembre. La selezione ufficiale ha riunito 32 opere, scelte tra 214 candidature provenienti da oltre 50 Paesi. Dopo l’anteprima all’Università Parthenope di Napoli dedicata allo sport universitario, il festival ha affiancato alle proiezioni incontri con atleti e professionisti e appuntamenti per le scuole.