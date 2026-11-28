Tra le figure secondarie ma determinanti dell’intera architettura narrativa de Il Padrino – Parte II (1974), diretto da Francis Ford Coppola, spicca senza dubbio Johnny Ola. Interpretato con straordinaria misura e freddezza da Dominic Chianese (e doppiato nell’edizione italiana originale da Antonio Guidi), Ola non è un semplice sicario, ma l’ingranaggio silenzioso attraverso cui Hyman Roth muove le sue pedine contro la famiglia Corleone.

Il braccio destro di Hyman Roth a Miami

Gangster di origini siciliane trapiantato a Miami, Johnny Ola ricopre il ruolo di guardia del corpo, emissario e portavoce di Hyman Roth. Abile, discreto e astuto negli affari, Ola gode della piena fiducia del boss, ma proprio questo legame lo rende inviso a molti mafiosi italoamericani, che mal sopportano la sua totale subalternità a un capo di origini ebraiche.

Dietro i modi pacati e l’apparente affidabilità, Ola nasconde un cinismo spietato che lo rende l’esecutore ideale dei piani più delicati e rischiosi del suo mentore.

La manipolazione di Fredo e l’attentato al Lago Tahoe

Quando Roth decide di eliminare Michael Corleone, potente capo della famiglia mafiosa ormai stabilitasi in Nevada, affida proprio a Johnny Ola il compito di orchestrare il piano dall’interno. Ola individua subito l’anello debole dei Corleone: Fredo, il fratello maggiore di Michael.

Facendo abilmente leva sul risentimento, sulla frustrazione e sul desiderio di riscatto economico dell’ingenuo Fredo — e tenendogli rigorosamente nascoste le reali intenzioni omicide — Ola lo convince a collaborare in cambio di una sostanziosa ricompensa. Grazie alle informazioni ottenute da Fredo, un commando di sicari riesce a infiltrarsi nella blindatissima tenuta dei Corleone sul Lago Tahoe. L’attentato, tuttavia, fallisce per un soffio.

Il doppio gioco su New York e il viaggio a L’Avana

Nonostante il fallimento del colpo, l’opera di manipolazione prosegue. Ola torna a contattare Fredo per ottenere rassicurazioni sull’incontro a New York tra Frankie Pentangeli, boss legato ai Corleone, e i fratelli Rosato, assicurandosi che appaia come una reale garanzia di pace anziché per ciò che è realmente: una trappola mortale.

Verso la fine dell’anno, Ola accompagna Hyman Roth a L’Avana, a Cuba, per prendere parte agli incontri strategici con i vertici del regime di Fulgencio Batista e con altri esponenti della criminalità organizzata interessati a spartirsi i profitti dei casinò e del turismo dell’isola.

La svista di Fredo e la fine a Capodanno

Proprio nella capitale cubana, durante la celebre festa di Capodanno, il castello di bugie costruito da Ola crolla per un dettaglio fatale. Fredo, tradito dall’emozione e dall’alcol, si lascia sfuggire davanti a Michael di aver già conosciuto Johnny Ola in passato. Per Michael, impegnato da mesi a smascherare la talpa responsabile dell’attentato al Lago Tahoe, quella confessione involontaria rappresenta la prova definitiva del tradimento del fratello.

La vendetta del Padrino è immediata. Poco prima dello scoccare della mezzanotte, Bussetta, la guardia del corpo di Michael incaricata di eliminare sia Roth che il suo luogotenente, sorprende Johnny Ola e lo uccide strangolandolo con un portamantelli. L’operazione, però, riesce solo a metà: Bussetta non riesce a portare a termine l’omicidio di Hyman Roth e viene freddato subito dopo dalla polizia cubana.

Oltre il film

La figura di Johnny Ola, così centrale negli equilibri politici e criminali della pellicola di Coppola, ha trovato spazio anche nella narrativa legata alla saga: il personaggio compare infatti anche nel romanzo Il ritorno del padrino, a conferma del segno profondo lasciato da questo silenzioso tessitore di inganni nell’immaginario del capolavoro cinematografico.