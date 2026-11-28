La Juve Stabia esce sconfitta a casa Guido Pagliuca contro la Carrarese per 3-1, terzo ko consecutivo per De Giorgio

La cronaca della partita

Primo Tempo

La Carrarese prova a farsi vedere per prima al 13′, approfittando di una disattenzione difensiva della Juve Stabia sulla corsia sinistra: Parlanti viene lasciato libero, riceve palla e mette in mezzo un cross velenoso. Vismara legge bene la traiettoria, sceglie i tempi dell’uscita e sventa il pericolo allontanando il pallone con i pugni.

Al 18′ arriva il primo episodio disciplinare, ma riguarda la panchina: viene espulso il coordinatore tecnico della Carrarese, Daniele Deoma. Tre minuti più tardi, al 21′, Baldi rimedia il primo cartellino giallo del match per un intervento in ritardo a centrocampo, maturato dopo una palla persa da Kumi.

La risposta più nitida della Juve Stabia arriva al 31′. Kumi recupera palla e si inserisce centralmente sfruttando un varco lasciato dalla mediana avversaria, servendo sulla sinistra Maistro. Quest’ultimo si invola a tu per tu con Pizzignacco, ma calcia in modo debole e prevedibile, permettendo al portiere della Carrarese di respingere senza eccessive difficoltà.

Superata la mezz’ora, è di nuovo la Carrarese a spingere. Al 39′ Rubino prova la conclusione dalla distanza, costringendo Vismara a un intervento impegnativo a terra per neutralizzare il tiro.

Al 43′ i padroni di casa vanno ancora vicini al goal: Schiavi avanza palla al piede senza trovare opposizione a centrocampo, arriva al limite dell’area e rifinisce per Abiuso, che però si coordina male e spreca di testa da ottima posizione.

Nel finale di tempo, al 45′, viene ammonito Bellich, un cartellino pesante perché fa scattare la diffida per il difensore. L’arbitro assegna quindi 2 minuti di recupero prima dell’intervallo.

Secondo Tempo

Entra Battistella per Pierobon ed alla prima bussata del secondo tempo passa la Carrarese con un tiro cross di Rubino e con deviazione di Baldi che al 47′ fa 1-0 con uno sfortunato autogol.

Sugli sviluppi di un piazzato arriva il raddoppio della Carrarese con la difesa delle vespe che allontana ma Matthias Braunöder raccoglie e fa 2-0 al minuto 55. Nemmeno il tempo di festeggiare che la squadra di Pagliuca trova il tris con Parlanti che al 58′ fa 3-0 con la difesa ospite assente. De Giorgio inserisce Di Nardo, Caccavo e Sibilli per Candellone, Maistro e Kumi. La Carrarese sostituisce Belloni con Martini, Rubino con Cisse e Abiuso con Topalovic. Al 62′ appena entrato Di Nardo fa 3-1 con un bel punto dalla distanza. Ammonito anche Ricciardi.Dentro Romani per Braunöder e Artioli per Karic.Sibilli mette un pallone al veleno in mezzo ma la sfera non entra con Pizzignacco che resta fermo nell’occasione per uno scontro con un suo compagno di squadra. Ammonito anche Battistella a casa Juve Stabia. Si rinnova il duello Vismara vs Cisse, para il portiere e si salva. Il direttore di gara concede cinque minuti di recupero dove Battistella si colora di rosso e viene espulso. Entra Nicolò Cudrig nel finale di gara, anche Bellich espulso per la serie piove sul bagnato per le vespe. Finisce 3-1 e fa festa Pagliuca.

Le formazioni Iniziali

CARRARESE : Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Belloni , Schiavi, Braunoder, Rouhi; Rubino Cisse), Parlanti; Abiuso . All Pagliuca

JUVE STABIA : Vismara; Maggioni, Baldi, Bellich; Pierobon , Karic, Kumi , Ricciardi; Piscopo, Candellone Maistro All De Giorgio

Direttore di gara: Sig. Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo