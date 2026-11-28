La S.S. Arezzo ha ufficializzato l’ingaggio di Fabio Caserta come nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra. Il tecnico calabrese ha firmato un contratto che lo legherà al club toscano fino al 30 giugno 2028, avviando ufficialmente la sua nuova avventura professionale con la seduta pomeridiana al Centro Sportivo “Giusy Conti” di Rigutino.
Classe 1978, originario di Melito di Porto Salvo, Caserta porta ad Arezzo un bagaglio di esperienza maturato prima da calciatore e poi da allenatore nel calcio professionistico italiano. Il suo percorso in panchina decolla alla guida della Juve Stabia, con cui nella stagione 2018/19 vince il campionato di Serie C conquistando la promozione in Serie B e la Panchina d’Oro di categoria. Un’impresa ripetuta poco dopo a Perugia, riportato subito tra i cadetti, a cui sono seguite panchine prestigiose e ambiziose sulle piazze di Benevento, Cosenza, Catanzaro, Bari ed Empoli.
Subito al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato contro il Pisa, il neo tecnico amaranto ha espresso tutta la sua determinazione nelle prime dichiarazioni ufficiali:
«Ringrazio il Presidente Manzo, il Direttore Sportivo Cutolo e la società per la fiducia che mi è stata accordata. Arrivo in una piazza importante, con una storia prestigiosa e una tifoseria appassionata. In questo momento credo sia fondamentale concentrare tutte le energie sul lavoro e sulla preparazione della partita di domenica contro il Pisa. Da oggi testa al campo, con l’obiettivo di farci trovare pronti e dare il massimo per questi colori e per i nostri tifosi».