Si era recato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per una profonda ferita da taglio al volto. La segnalazione del personale di vigilanza ha fatto scattare un intervento della Polizia di Stato, culminato nell’arresto di un 28enne a Boscotrecase e nel ferimento di due agenti.

La segnalazione dall’ospedale

L’episodio risale alla tarda serata di giovedì 26 novembre. L’uomo, che non avrebbe fornito spiegazioni ai sanitari sulle circostanze del ferimento, avrebbe attirato l’attenzione delle guardie giurate anche per la presenza di una pistola.

Dopo essere stato medicato, il 28enne è stato dimesso con una prognosi di otto giorni. Nel frattempo, il servizio di vigilanza aveva già allertato le forze dell’ordine.

L’arresto a Boscotrecase

Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno rintracciato l’uomo in via Carotenuto, a Boscotrecase, dove hanno individuato anche il SUV nella sua disponibilità, risultato rubato.

Durante il controllo, il 28enne avrebbe aggredito i poliziotti, ferendoli entrambi, per poi danneggiare la vettura di servizio nonostante fosse stato ammanettato.

Nel corso delle verifiche nell’area è stata inoltre rinvenuta una pistola calibro 22.

Le indagini della polizia

Dopo l’arresto del 28enne, proseguono gli accertamenti per ricostruire la provenienza dell’arma e chiarire le circostanze in cui l’uomo ha riportato la ferita al volto.

Tra le ipotesi ancora da verificare figura quella di un possibile regolamento di conti.