Si allunga l’elenco degli indisponibili in casa Napoli. Kevin De Bruyne non prenderà parte alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, costringendo Max Allegri a fare i conti con un’altra assenza a centrocampo.
Il calciatore belga ha svolto lavoro differenziato durante la seduta di allenamento di venerdì 27 novembre a causa di un affaticamento muscolare.
Otto indisponibili per Allegri
L’assenza di De Bruyne si aggiunge a quelle di Buongiorno, Di Lorenzo, Badiashile, Alisson Santos, Lobotka, Meret e Vergara.
Il tecnico azzurro dovrà dunque affrontare la sfida contro il Sassuolo con otto calciatori indisponibili, un’emergenza che coinvolge diversi reparti della squadra.