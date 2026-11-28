Nuova tappa nella lunga carriera di Pietro “Biccio” Arcidiacono. L’esperto attaccante catanese classe 1988 è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atletico Catania 1994 Viagrande, club impegnato nel campionato di Eccellenza siciliana.

A renderlo noto è stata la stessa società etnea con una nota ufficiale: “La società Atletico Catania 1994 Viagrande comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive con il calciatore Pietro ‘Biccio’ Arcidiacono”.

Il ricordo in gialloblù I tifosi della Juve Stabia ricordano bene l’estro e la rapidità dell’attaccante siciliano. Arcidiacono ha vestito la maglia delle Vespe nella prima parte della stagione 2015-2016 in Serie C, collezionando 16 presenze e mettendo a segno 4 reti tra campionato e coppa prima del trasferimento al Foggia nella sessione invernale di mercato.

Il nuovo capitolo in SiciliaDopo una carriera ricca di esperienza tra Serie B, Serie C (dove vanta oltre 200 presenze con maglie importanti come Cosenza, Arezzo, Messina e Potenza) e Serie D, l’attaccante torna a giocare nella sua città natale. Nelle ultime stagioni tra il 2024 e il 2026 si è confermato protagonista anche nei campionati regionali con le esperienze a Gela, Arcella Padova e Vittoria — con cui ha centrato il salto in Serie D tramite i playoff — ed è ora pronto a mettere gol, qualità ed esperienza al servizio del reparto offensivo dell’Atletico Catania.