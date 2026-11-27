Tra i personaggi più intensi e tragici dell’intera trilogia diretta da Francis Ford Coppola, Frank “Frankie Five Angels” Pentangeli occupa un posto di assoluto rilievo. Introdotto ne Il Padrino – Parte II (1974) e interpretato da un indimenticabile Michael V. Gazzo — ruolo che gli valse la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista — Pentangeli incarna il tramonto della vecchia guardia mafiosa, stritolata dalle nuove logiche fredde e spietate del potere moderno.

L’erede della tradizione di Clemenza

Vecchio luogotenente e amico fraterno di Peter Clemenza, Frankie Pentangeli eredita la gestione degli affari della famiglia Corleone a New York dopo che Michael si è trasferito in Nevada. A differenza del giovane Padrino, che ragiona come un freddo amministratore delegato e stringe alleanze finanziarie internazionali, Frankie è un uomo d’altri tempi: impulsivo, verace, legato ai codici d’onore tradizionali e al controllo del territorio.

La sua stessa introduzione nel film — durante la fastosa festa sul Lago Tahoe — ne definisce immediatamente il carattere: fuori luogo tra l’alta società e i senatori americani, nostagico dei vecchi tempi in cui si beveva vino rosso e si suonava musica siciliana.

Il conflitto con Michael e la trappola dei fratelli Rosato

Il dramma di Pentangeli nasce dall’incomunicabilità generazionale e strategica con Michael Corleone. Frankie chiede il permesso di eliminare i fratelli Rosato, rivali che stanno invadendo il suo territorio a New York con il beneplacito di Hyman Roth. Michael, però, gli nega l’autorizzazione per non compromettere i suoi delicati affari a Cuba proprio con Roth.

Sentendosi umiliato e scavalcato, Frankie accetta comunque di incontrare i Rosato per cercare una tregua, cadendo in un agguato mortale. Sopravvissuto per miracolo allo strangolamento grazie all’intervento casuale di un poliziotto — mentre i sicari pronunciano la frase-trappola “Michael Corleone ti manda i suoi saluti” — Pentangeli si convince di essere stato tradito dal suo stesso boss.

Il pentimento e il silenzio davanti al Senato

Ferito nell’orgoglio e convinto che i Corleone vogliano la sua morte, Frankie compie il passo più estremo per un uomo d’onore: collabora con l’FBI ed entra nel programma protezione testimoni, pronto a deporre davanti alla commissione d’inchiesta del Senato contro Michael.

Tuttavia, nella celebre sequenza dell’udienza, la strategia silenziosa di Michael colpisce al cuore la cultura tradizionale di Frankie. In aula, seduto accanto a Michael, compare Vincenzo Pentangeli, il fratello maggiore di Frankie fatto arrivare appositamente dalla Sicilia. Basta un solo sguardo tra i due fratelli per sigillare un patto muto: per proteggere l’onore e l’incolumità della propria famiglia in Sicilia, Frankie ritratta tutto, negando ogni coinvolgimento dei Corleone e ridicolizzando l’intera inchiesta federale.

L’uscita di scena secondo il codice romano

Ormai isolato in una base militare sotto custodia federale, senza più alcun ruolo nel mondo criminale né una vita libera davanti a sé, Pentangeli riceve la visita di Tom Hagen. Tra i due non c’è bisogno di minacce esplicite: evocando i suicidi onorevoli dei nobili nell’antica Roma — che si toglievano la vita per salvare il patrimonio e l’onore della propria stirpe — Hagen indica a Frankie l’unica via d’uscita dignitosa.

Frankie accetta il suo destino senza rancore, scegliendo la morte nella vasca da bagno con la stessa lealtà assoluta che aveva sempre dedicato a Vito Corleone. La sua fine rappresenta la definitiva scomparsa di un mondo fatto di regole antiche, sacrificato sull’altare del nuovo impero costruito da Michael.