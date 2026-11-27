Cambio in panchina in casa rossonera: l’ASD Lacco Ameno 2013 ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra, impegnata nel campionato di Prima Categoria, a Luigi Mennella.

A renderlo noto è stata la stessa società isolana con una nota ufficiale: “L’ASD Lacco Ameno 2013 comunica a tutti gli appassionati e ai tifosi rossoneri che ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Luigi Mennella”.

Il profilo del tecnicoStorica figura del calcio ischitano, Mennella porta con sé tutta l’esperienza maturata sul campo prima da calciatore e poi fuori dal rettangolo verde. Dopo una lunga carriera da portiere — in cui ha difeso a più riprese anche i pali dell’Ischia — è entrato a far parte dello staff tecnico proprio dell’Ischia Calcio nel ruolo di preparatore dei portieri.

Per lui si tratta ora della prima esperienza alla guida di una prima squadra da allenatore capo: una sfida stimolante per rilanciare il cammino dei rossoneri, a partire dall’imminente impegno casalingo contro la Grumese.