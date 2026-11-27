Nuovo innesto under per il reparto offensivo del Siano Calcio. Il club ha infatti annunciato l’arrivo del giovane attaccante Ivanoe Sessa, classe 2006, pronto a mettersi a disposizione della squadra per portare freschezza, dinamismo e qualità negli ultimi metri.

Caratteristiche tecniche Attaccante moderno e particolarmente duttile, Ivanoe è in grado di ricoprire diverse posizioni lungo tutto il fronte avanzato: può agire sia da punta centrale che da seconda punta, oltre a disimpegnarsi come ala sinistra o attaccante esterno. Di piede destro, fa dell’attacco alla profondità e della capacità di creare pericoli in area avversaria le sue armi principali.

Il percorso di crescita Nonostante la giovane età, vanta già un percorso formativo di alto livello. Cresciuto nella F6 Football Academy di Salerno, si è poi messo in luce nei prestigiosi settori giovanili di Lazio, Palermo e Benevento. Successivamente ha maturato esperienza alla Paganese prima di sposare, nel corso del 2026, il progetto dell’Ebolitana. Ora il nuovo capitolo al Siano Calcio per continuare il proprio percorso di crescita a suon di giocate e gol.