Colpo importante per il reparto offensivo dell’F.C. Albanova 1964. Il club biancazzurro ha infatti annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’esterno d’attacco Ciro Capasso, classe 2003, che vestirà la nuova maglia per il resto della stagione 2026-2027.

A renderlo noto è stata la stessa società attraverso un comunicato ufficiale: “F.C. Albanova 1964 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive, per la stagione 2026-27, di Ciro Capasso”.

Il profilo del calciatore Esterno offensivo particolarmente abile nell’uno contro uno e nel creare superiorità numerica, Capasso approda all’Albanova dopo aver disputato la prima parte dell’attuale stagione con la maglia del Portici.

Nonostante la giovane età, vanta già un percorso di tutto rispetto tra settori giovanili d’élite e prime squadre. Cresciuto nell’Under 18 della SPAL, si è poi messo in luce nel campionato di Primavera 1 con la Fiorentina, totalizzando 51 presenze e 9 reti in maglia viola.

Le ottime prestazioni nel settore giovanile gli hanno aperto le porte del professionismo in Serie C, categoria in cui ha indossato prima la maglia del Sorrento e successivamente quella della Casertana, prima dell’esperienza maturata nella passata stagione in Serie D con la Real Normanna. Un innesto di spessore per alzare ulteriormente il tasso tecnico dell’attacco dell’Albanova.