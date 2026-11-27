Un successo pesante in campionato contro il Torino e un pareggio di grande spessore europeo sul campo del Manchester City. Il Napoli di Massimiliano Allegri arriva all’appuntamento contro il Sassuolo con il morale alto e la consapevolezza di aver trovato compattezza, equilibrio e personalità anche nei palcoscenici più impegnativi.

Dalla solidità contro il Torino alla notte dell’Etihad

Le ultime due uscite hanno restituito l’immagine di una squadra matura, capace di adattarsi ai diversi momenti della partita senza perdere lucidità. Contro il Torino, gli azzurri hanno mostrato pragmatismo e gestione, portando a casa tre punti fondamentali per dare continuità al proprio cammino in Serie A.

Ancora più significativo, sul piano della fiducia, è stato il pareggio strappato a casa del Manchester City: uscire imbattuti da uno degli stadi più difficili d’Europa, reggendo l’urto tecnico e fisico degli inglesi e rispondendo colpo su colpo, certifica il lavoro svolto da Allegri sull’organizzazione difensiva e sulla capacità di soffrire nei momenti chiave.

L’esame Sassuolo: vietato abbassare la guardia

Proprio perché l’entusiasmo intorno alla squadra è cresciuto, la sfida contro il Sassuolo rappresenta il classico banco di prova della maturità. Dopo le fatiche europee e la scarica di adrenalina di Manchester, il rischio principale è un calo di tensione mentale contro un avversario organizzato e pericoloso nelle ripartenze.

Allegri chiede ai suoi massima concentrazione, gestione intelligente delle energie e cinismo sotto porta: contro squadre che concedono meno spazi rispetto alle big europee, serviranno pazienza nella costruzione, ampiezza e qualità nell’ultimo passaggio per scardinare la difesa neroverde.

Continuità per restare in alto

L’obiettivo del Napoli è chiaro: trasformare il momento positivo in una striscia di risultati utili che consolidi le ambizioni stagionali. Archiviate con soddisfazione le prove contro Torino e Manchester City, gli azzurri sanno che il salto di qualità definitivo passa proprio dalla capacità di vincere partite come quella contro il Sassuolo, senza cali di ritmo né distrazioni.