Al di là delle telecamere, dei riflettori e del ritmo frenetico del racconto sportivo, ciò che resta davvero impresso è il lato umano di chi vive questo mestiere. Davide Bernardi lo ha dimostrato ancora una volta in occasione dell’International Sport Film Festival, confermando di unire a una solida professionalità e a una sincera passione per il proprio lavoro una disponibilità rara, fatta di ascolto autentico e cortesia.
Durante l’incontro e il workshop inseriti nel programma della rassegna, il giornalista e volto noto del bordocampo si è distinto per il modo naturale e attento con cui ha accolto le domande di appassionati, aspiranti addetti ai lavori e semplici curiosi. Nessuna risposta sbrigativa o distaccata: ogni dubbio e ogni curiosità sul mondo del calcio e sul racconto televisivo hanno trovato spazio in un dialogo chiaro, paziente e coinvolgente, capace di far sentire chiunque a proprio agio.
La sua passione è emersa non solo nella competenza con cui ha affrontato i temi legati alla professione, ma anche nell’entusiasmo nel condividere esperienze, retroscena e consigli senza filtri né barriere. Un atteggiamento che trasmette amore autentico per il racconto sportivo e rispetto per chi segue questo mondo ogni settimana.
Al termine del workshop dell’International Sport Film Festival, il momento più spontaneo e partecipato si è concretizzato nell’abbraccio con il pubblico. Bernardi non si è sottratto alle richieste dei presenti, concedendosi volentieri a numerose foto ricordo e scambiando battute con i fan, regalando sorrisi e lasciando un ricordo caloroso di una giornata all’insegna della vicinanza e della gentilezza.