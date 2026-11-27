È morto all’età di 67 anni in Brasile Juary, l’attaccante brasiliano che ha lasciato un segno profondo nel calcio degli anni Ottanta, diventando un volto amato e riconoscibile tanto in Sud America quanto in Europa. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione e cordoglio tra tifosi, ex compagni e club che hanno incrociato la sua storia.

L’affetto del pubblico e il gusto per lo spettacolo

Juary ha incarnato alla perfezione l’idea di un calcio più istintivo, creativo e legato all’emozione pura. In Italia si è fatto ricordare per l’entusiasmo con cui ha saputo conquistare le piazze in cui ha giocato, a partire dall’Avellino e passando per altre maglie del campionato, ma soprattutto per il suo modo di vivere il campo con leggerezza e fantasia.

La sua esultanza intorno alla bandierina del calcio d’angolo è rimasta una delle immagini simbolo di quell’epoca: un gesto semplice e teatrale che racchiudeva il suo spirito festoso e il legame diretto con gli spalti.

Le grandi notti europee e il ritorno alle radici

Nel corso della sua carriera ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista anche a livello internazionale, culminato con le grandi soddisfazioni vissute in Portogallo con il Porto, dove ha contribuito a scrivere una pagina storica per il club nella finale di Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco.

Allo stesso tempo, il suo percorso è rimasto strettamente intrecciato alle radici brasiliane, con il Santos e il suo Paese d’origine, dove ha fatto ritorno e dove si è spento.

Un’eredità fatta di ricordi

Con la scomparsa di Juary va via un calciatore capace di lasciare un ricordo vivo non solo per ciò che ha vinto o per le squadre attraversate, ma per il calore umano e per l’immagine romantica di un calcio che oggi sembra lontano. Resta l’omaggio di chi lo ha visto giocare e di chi lo ricorderà come uno dei volti più simpatici e autentici di quegli anni.