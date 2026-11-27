Borse, occhiali, portafogli e foulard che riproducevano i marchi delle grandi case di moda sono stati sequestrati dalla Polizia Locale di Napoli durante un’operazione di contrasto alla contraffazione in via Toledo, una delle principali strade commerciali della città.
Il bilancio dell’intervento è di oltre 1.600 prodotti contraffatti sottratti al mercato illegale.
Controlli contro la contraffazione
L’attività degli agenti si è concentrata su alcune persone sospettate di commercializzare articoli falsificati. L’obiettivo è contrastare la diffusione di merce che riproduce illegalmente i marchi del settore del lusso.