Rinforzo di qualità per il reparto avanzato del Pro Poggiomarino. Il club biancoblu ha infatti annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante esterno Salvatore “Sasà” Raiola, classe 1995, che vestirà la nuova maglia fino al termine della stagione in corso.

A renderlo noto è stata la stessa società attraverso un comunicato ufficiale: “Il Pro Poggiomarino comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante esterno Salvatore Raiola (classe 1995) fino al termine della stagione in corso”.

Il profilo del calciatore Cresciuto nel settore giovanile della Turris, squadra della sua città natale, Raiola porta con sé un bagaglio d’esperienza importante maturato soprattutto nel campionato di Eccellenza, dove ha indossato le maglie di Sancataldese, Gaeta, Faiano, Atletico Vieste, Acerrana, Ercolanese e Pompei, oltre a un’esperienza in Serie D con il San Giorgio.

Esterno offensivo di piede destro che predilige agire sulla corsia opposta per rientrare a piede invertito, ha iniziato l’attuale stagione nel girone A di Eccellenza campana con il Gricignano, realizzando anche due reti prima del trasferimento in biancoblu.

Le prime parole in biancoblu Subito carico per la nuova avventura, il giocatore ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Mi è bastato pochissimo per avere conferma della bontà del gruppo squadra e dell’organizzazione societaria. Credo di aver trovato il contesto giusto per tornare ad esprimermi a livelli importanti e sono molto carico”.