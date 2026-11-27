L’attesa sta per finire per i viaggiatori e gli operatori turistici della Campania. Martedì 1 dicembre 2026 riaprirà l’aeroporto di Napoli Capodichino, al termine dei lavori di riqualificazione della pista. Il primo decollo è previsto alle ore 6, con il volo easyJet EJU4107 diretto a Catania.

La ripresa dell’intero programma dei collegamenti richiederà ancora un paio di giorni. Nel pomeriggio di lunedì 30 novembre si terrà la cerimonia di riapertura organizzata da Gesac, società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno.

Una pista completamente rinnovata

Un investimento di oltre 30 milioni di euro, circa 500 persone impegnate giorno e notte e una superficie di intervento di 250mila metri quadrati: sono i numeri del cantiere che ha interessato lo scalo napoletano.

La pista è stata rinnovata attraverso la posa di tre strati di asfalto con caratteristiche differenti, progettati per assorbire meglio gli impatti degli atterraggi, ridurre le sollecitazioni sugli pneumatici e limitare l’usura della pavimentazione.

Completato anche il nuovo impianto di assistenza visiva luminosa, mentre sono in corso le ultime rifiniture dei raccordi. Enav ha effettuato le radiomisure ed Enac sta ultimando le procedure di collaudo e agibilità delle infrastrutture.

Novità ai controlli aeroportuali

Tra le novità per i passeggeri figura anche l’installazione dei nuovi scanner di sicurezza, ormai prossima al completamento.

Le apparecchiature consentiranno di effettuare i controlli senza estrarre computer portatili, tablet e altri dispositivi elettronici dal bagaglio a mano. Sarà inoltre possibile trasportare liquidi fino a due litri, superando il precedente limite di 100 millilitri.

Dal 1 dicembre tornerà operativa anche la regolamentazione del traffico veicolare che prevede una permanenza massima di 15 minuti nell’area più vicina al terminal.

I primi voli programmati

Gli aeromobili di easyJet e Ryanair destinati ai primi collegamenti raggiungeranno Capodichino già nella serata del 30 novembre, senza passeggeri a bordo.

Il primo arrivo è programmato per le 6:40 di martedì 1 dicembre, con il volo Wizz Air proveniente da Erevan, capitale dell’Armenia. Alle 7:30 è invece previsto l’atterraggio del primo collegamento ITA da Milano.

Progressivamente saranno ripristinati i collegamenti nazionali e internazionali previsti dalla programmazione invernale.