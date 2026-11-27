La morte di Gianni De Gennaro in questi giorni sta facendo molto discutere, anche perché può essere considerata la fine della storia di un poliziotto italiano, un superpoliziotto. D’altra parte, il suicidio di De Gennaro induce anche a riaprire una riflessione sulla storia della Repubblica italiana, sui suoi misteri, sui rapporti tra politica e apparati, sulla guerra alla mafia, come pure sulla lotta tra forze contrapposte, che non sempre sono risultate visibili e soprattutto apparentemente non riconducibili a un’unica regia.

Gianni De Gennaro è stato senza ombra di dubbio un protagonista di questa storia, perché può essere considerato un uomo potente, un investigatore che ha combattuto Cosa Nostra e che per anni è stato considerato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Falcone.

Le accuse e le indagini

Appare francamente inevitabile, quando ci si muove in vicende tanto complesse, l’emergere di qualche ombra sul poliziotto, ma De Gennaro non può essere considerato un personaggio da condannare senza appello, nonostante le gravi accuse che lo riguardano.

La Procura di Caltanissetta, infatti, lo aveva indagato per presunti depistaggi nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari. Il gip aveva respinto la richiesta e la Procura aveva presentato appello. Chiaramente, la sua morte ha impedito lo svolgimento della discussione.

Le ricostruzioni investigative fanno riferimento a documenti e supporti informatici distrutti e a presunte pressioni sul collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. Il gip aveva già ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per collegare quelle condotte alle indagini sui presunti depistaggi.

Quindi, le accuse vanno distinte dalle sentenze e le ipotesi non possono diventare verità definitive: questo dovrebbe valere come principio generale. E poi non bisogna mai separare l’uomo dalla sua funzione di poliziotto.

La storia della Repubblica

De Gennaro ha vissuto i passaggi più drammatici della Repubblica italiana e, per cercare di comprendere la sua figura, bisogna contestualizzare il periodo passato della lunga guerra contro la mafia, nel quale non sono mancate le contraddizioni delle istituzioni, in un senso più generale rispetto alla sua sola condotta.

Dalla metà degli anni Sessanta, l’Italia è stata esposta a diversi tipi di pressione, che hanno finito per provocare spesso scosse destabilizzanti: il terrorismo nero e rosso, le stragi, i tentativi eversivi, gli apparati infedeli. E non si possono tralasciare gli interessi economici e soprattutto i condizionamenti internazionali.

Non bisogna dimenticare che la democrazia italiana è stata in una posizione strategica, nel pieno della Guerra fredda, con una sovranità che finiva inevitabilmente per essere condizionata dagli equilibri politici ed economici internazionali.

Non si tratta di riconoscere una regia unica dietro tutto questo, ma si può ragionevolmente ritenere che in Italia ci sia stata una vera e propria guerra civile, seppure sotterranea, combattuta tra terrorismo, criminalità organizzata, interessi esterni, settori degli apparati e poteri politici ed economici.

La guerra a Cosa Nostra

In effetti, negli anni Ottanta, Cosa Nostra aveva raggiunto una forza militare ed economica impressionante, che si estendeva ad appalti, affari e rapporti con ambienti politici e imprenditoriali.

A quella potenza si oppose seriamente solo una parte dello Stato, con uomini di grande valore come Falcone e Borsellino, ma anche tanti nelle forze di polizia, in particolare i carabinieri del ROS, diversi altri magistrati e investigatori. E c’era anche De Gennaro.

Nello stesso tempo, però, non bisogna dimenticare il clima di isolamento in cui Falcone si trovò spesso a operare nella sua Sicilia. Questo perché la lotta alla mafia non si svolgeva solo contro i mafiosi, ma anche contro resistenze e conflitti interni alle stesse istituzioni.

La stagione delle stragi

Il 1992 fu l’anno orribile dell’Italia, con la strage di Capaci del 23 maggio e quella di via D’Amelio del 19 luglio. Poi, l’anno successivo, la violenza si estese a Firenze, Roma e Milano, con la famigerata stagione delle stragi, senza dimenticare l’inizio del periodo di Tangentopoli.

Questa stagione può essere considerata un attacco alla democrazia, oltre che una sfida militare. La risposta dello Stato colpì duramente Cosa Nostra, ma non cancellò le sue relazioni economiche e soprattutto i condizionamenti e le diverse zone d’ombra.

Il dossier Mafia-Appalti

La strage di via D’Amelio è probabilmente il nodo più inquietante, perché Borsellino era interessato al dossier Mafia-Appalti del ROS, legato a Mario Mori e Giuseppe De Donno.

Questo dossier non riguardava solo le estorsioni, ma faceva emergere un intreccio perverso tra mafia, imprenditoria e politica nella gestione degli appalti pubblici. Si era capito che il potere criminale ormai si era inserito direttamente nel circuito degli affari e Borsellino voleva approfondire assolutamente questo intreccio.

La delega formale del procuratore Giammanco gli arrivò il 19 luglio 1992, proprio il giorno della strage, ma il rapporto era già noto e oggetto del suo interesse.

Ovviamente, oggi il ruolo del dossier può essere considerato ancora solo un’ipotesi investigativa sulla strage e non una verità giudiziaria accertata, così come la convergenza di interessi tra Cosa Nostra e settori deviati delle istituzioni.

Il paradosso di via D’Amelio esprime questa tremenda situazione di un magistrato che combatte la mafia, ucciso dalla mafia, mentre attorno alla strage si sviluppano depistaggi e omissioni che rendono più difficile il riconoscimento della verità.

In questo senso, la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino resta sicuramente uno dei simboli più dolorosi di questa storia.

Gli inizi in polizia

È necessario approfondire la biografia di De Gennaro per non soffermarsi solo sul ruolo dello stesso nelle indagini sui depistaggi della strage di via D’Amelio.

Gianni De Gennaro nacque a Reggio Calabria il 14 agosto del 1948, si arruolò in polizia nel 1973, a venticinque anni, ed ebbe il primo incarico, col grado di commissario, presso la Questura di Alessandria.

Successivamente fu trasferito alla sezione narcotici della Squadra mobile di Roma. Per meriti straordinari, nel 1980 fu promosso vicequestore. Infatti, De Gennaro pose fine, con un’irruzione solitaria, a un conflitto a fuoco, facendo terminare a Roma un sequestro di ben trenta persone all’interno dell’ambasciata del Belgio.

Nel 1981 fu chiamato a dirigere la sezione della Criminalpol del Lazio e nel 1984 il «Nucleo centrale anticrimine».

La collaborazione con Falcone

Durante il periodo della collaborazione con Giovanni Falcone, svolse diverse indagini a livello internazionale nella lotta a Cosa Nostra.

In particolare, nel 1984 si occupò dell’estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta, che rivelò la struttura di Cosa Nostra, pur non essendo un pentito, nei colloqui avuti con Falcone, dopo che De Gennaro aveva cercato inutilmente di farlo parlare durante il viaggio aereo di rientro in Italia.

Ebbe un ruolo importante nelle indagini che portarono, nel 1990, alla liberazione della bambina Patrizia Tacchella e nell’irruzione, da lui guidata e condotta a mano armata, in una casa di Colonia, per l’arresto di due ricercati per l’omicidio di Rosario Livatino.

Al pari di Giovanni Falcone e di altre figure di spicco dell’antimafia, il suo nome fu bersaglio delle diffamazioni della vicenda del «corvo» al Palazzo di Giustizia di Palermo.

La carriera ai vertici

Nel 1989 svolse il ruolo di direttore del Servizio centrale operativo e nel 1990 fu promosso al grado di dirigente superiore, per meriti straordinari maturati per la conclusione di una serie di importanti operazioni di rilievo internazionale contro la mafia siciliana.

Il 29 ottobre 1991 fu istituito un organismo investigativo interforze italiano, precisamente presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, per contrastare la criminalità organizzata di tipo mafioso. De Gennaro fu trasferito alla Direzione Investigativa Antimafia come vicedirettore e poi, nell’aprile del 1993, assunse l’incarico di direttore della DIA.

Nel 1994 fu nominato prefetto e vicecapo della Polizia. Il 19 dicembre 1997 il Consiglio dei ministri lo nominò vicecapo della Polizia vicario e il 26 maggio 2000 il governo Amato incaricò Gianni De Gennaro di assumere il ruolo di capo della Polizia, anche nel ruolo di direttore generale della Pubblica Sicurezza.

Il G8 di Genova

De Gennaro era a capo della Polizia anche durante il G8 di Genova del 2001, con i fatti della scuola Diaz, per i quali la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 2015 e nel 2017, ha condannato l’Italia per non avere prevenuto e punito la tortura da parte delle forze dell’ordine.

Per questi fatti, De Gennaro è stato assolto in Cassazione relativamente al reato di induzione a falsa testimonianza, ma ovviamente resta la macchia della reazione violenta delle forze dell’ordine da lui dirette.

Gli incarichi istituzionali

Nel 2007 De Gennaro è diventato capo di gabinetto del Ministero dell’Interno e, dall’11 gennaio al 26 maggio 2008, ha ricoperto anche l’incarico di commissario straordinario per la crisi dei rifiuti in Campania.

Il 23 maggio 2008 il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica gli ha affidato l’incarico di direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

L’11 maggio 2012 è entrato a far parte del governo Monti, con la nomina a sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con successiva delega pure alle informazioni per la sicurezza della Repubblica.

Gianni De Gennaro è diventato, a questo punto, un politico, più che un poliziotto, ricoprendo ruoli di governo fino al 28 aprile 2013, data della fine del governo tecnico di Mario Monti.

Da Finmeccanica a Eurolink

Il 3 luglio 2013 il governo Letta ha chiamato De Gennaro a ricoprire il ruolo di presidente di Finmeccanica, l’azienda del settore difesa a partecipazione statale, che sarebbe poi stata ridenominata Leonardo.

Per questa nomina, diversi esponenti politici hanno dichiarato la loro contrarietà, tra cui il presidente del Partito Democratico Matteo Orfini, oltre a esponenti del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Ecologia Libertà.

Questo incarico è stato poi confermato a De Gennaro dal consiglio di amministrazione della società il 15 maggio 2014 e poi nuovamente il 16 maggio 2017, quando gli è stata pure assegnata la sovrintendenza all’attuazione delle regole di governo societario con riguardo all’integrità dei comportamenti aziendali e al contrasto alla corruzione.

Ha terminato il mandato nel maggio del 2020, ma contemporaneamente, e precisamente dal 2013, ha svolto pure il ruolo di presidente del Centro Studi Americani.

Il suo ultimo incarico lo ha ricevuto nel luglio del 2023 come presidente di Eurolink, general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.