Empoli cambia ancora ed arriva Tonelli in panchina. Il comunicato stampa ufficiale della società
𝐌𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐋𝐎𝐑𝐄𝐍𝐙𝐎 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐋𝐈 🩵
Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra.
Il tecnico dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.
Oltre a mister Tonelli, entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Francesco Tavano, nel ruolo di collaboratore tecnico.