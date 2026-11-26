Dal 5 dicembre 2026 la Polizia Locale di Napoli sarà impegnata anche nei servizi di vigilanza notturna durante i fine settimana, con pattugliamenti fino alle sei del mattino. Circa quindici squadre di agenti saranno distribuite nelle zone della movida e lungo le strade maggiormente frequentate.

La nuova organizzazione dei controlli è stata definita durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Napoli Michele di Bari.

Controlli fino alle sei

Il servizio rappresenta una novità per la città, dove finora la Polizia Locale non aveva garantito una copertura notturna così prolungata.

Il dispositivo di sicurezza sarà operativo, in una prima fase, fino alla fine del 2026, con la possibilità di un’eventuale proroga. Gli agenti della Municipale opereranno in coordinamento con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Più sicurezza nella movida

L’obiettivo è rafforzare la vigilanza nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, frequentati soprattutto dai giovani durante il fine settimana, e prevenire episodi di criminalità predatoria.

Il prefetto ha espresso soddisfazione per la pianificazione predisposta dall’assessore Antonio De Iesu insieme al comando della Polizia Locale.

Presidi nei quartieri sensibili

Confermata anche la prosecuzione dell’operazione Strade Sicure, con il coinvolgimento dei militari dell’Esercito nei servizi di vigilanza nel quartiere Sanità e nelle aree circostanti.

Resterà alta l’attenzione su Porta Nolana, Porta Capuana e piazza Garibaldi, dove sono già presenti presidi fissi delle forze dell’ordine.

Prevenzione e grandi eventi

Durante il vertice sono stati affrontati anche i temi della prevenzione della violenza di genere e della sicurezza in occasione dei prossimi grandi eventi cittadini.

Il Comitato ha inoltre evidenziato il contributo del sistema di videosorveglianza alle attività investigative delle Procure.