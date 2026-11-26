Un terremoto di magnitudo 2.3 ha interessato l’area dei Campi Flegrei nella notte di giovedì 26 novembre 2026. La scossa, registrata alle ore 4:16, è stata avvertita dalla popolazione anche in diverse zone di Napoli.
A comunicare i dati dell’evento sismico è stato il Comune di Pozzuoli, sulla base delle informazioni trasmesse dall’Osservatorio Vesuviano.
Epicentro nel golfo di Pozzuoli
Il terremoto è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli, a una profondità di 3,75 chilometri, con una magnitudo di 2.3 ± 0.3.
L’amministrazione comunale ha precisato che l’evento sismico potrebbe essere stato accompagnato da un boato percepito dagli abitanti delle zone più vicine all’epicentro.
Le segnalazioni dei cittadini
Numerose le testimonianze condivise sui social network da residenti che riferiscono di essere stati svegliati dal boato. Segnalazioni sono arrivate anche da diverse zone di Napoli.
Al momento non si registrano danni a persone o cose.