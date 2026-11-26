Al Supercinema protagonista “Fattore Campo – Calcio e Territorio”, il progetto editoriale di Vito Romaniello. Riconoscimento alla città di Castellammare e nomina dei nuovi Official Ambassador del Festival.

La storia della Juve Stabia, il legame indissolubile tra calcio e territorio e l’orgoglio di appartenere a una comunità sono stati i temi centrali della terza serata dell’International Sport Film Festival, andata in scena mercoledì 25 novembre al Supercinema di Castellammare di Stabia.

Cuore dell’appuntamento è stato “Fattore Campo – Calcio e Territorio”, il progetto editoriale del giornalista Vito Romaniello che utilizza il pallone come chiave di lettura per raccontare le città italiane, le loro società sportive, gli stadi, i protagonisti e le tradizioni che ne plasmano l’identità.

La tappa stabiese ha declinato questo racconto attraverso la storia della Juve Stabia e il rapporto profondo tra la squadra gialloblù e i suoi tifosi. Un percorso capace di intrecciare memoria sportiva, senso di appartenenza, eccellenze gastronomiche e nuove generazioni, seguendo una scaletta ispirata ai ritmi di una partita di calcio: dal pre-partita allo stadio al primo e secondo tempo, passando per l’intervallo e il terzo tempo, fino al fischio finale dedicato ai più giovani.

Numerosi gli ospiti che hanno arricchito l’evento con le proprie testimonianze e competenze: Mario Vollono, giornalista e storico della Juve Stabia e Direttore Vivicentro ; Giovanni “Gianni” Improta, ex dirigente di lunga militanza gialloblù; Roberto Amodio, ex calciatore e storico capitano; Francesco “Ciccio” Esposito, ambasciatore allo Sport del Comune di Castellammare di Stabia; Tommaso De Gennaro, maestro casaro e produttore di Provolone del Monaco DOP, e Luigi Dell’Amura, dell’Università della Pizza di Vico Equense.

Ampio spazio è stato riservato ai giovani calciatori dell’Under 17 e della Primavera della Juve Stabia, presenti in platea. A rappresentare il vivaio sul palco è stato chiamato Pasquale Filosa, scelto come simbolo del settore giovanile per aver compiuto l’intero percorso di crescita all’interno del club.

Nel corso della serata, Francesco “Ciccio” Esposito, nella sua veste istituzionale, ha ritirato il riconoscimento che l’International Sport Film Festival ha voluto tributare alla città di Castellammare di Stabia, a suggello dello stretto legame tra la rassegna e il territorio ospitante. Per Esposito è arrivata anche una seconda gratificazione con la nomina a Official Ambassador del Festival, titolo conferito nella stessa giornata, durante la sessione mattutina, anche ad Angela Procida.

Questa terza giornata ha così ribadito la vocazione dell’International Sport Film Festival: usare il linguaggio universale del cinema e dello sport per raccontare le persone, valorizzare le eccellenze locali e trasmettere alle nuove generazioni i valori più autentici della pratica sportiva.