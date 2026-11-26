Dopo un mese di ricovero in condizioni critiche, arrivano segnali incoraggianti per il 34enne di Portici, gravemente ferito al termine della partita del campionato di Eccellenza tra Puteolana e Portici 1906.

L’uomo ha riaperto gli occhi e le sue condizioni sono migliorate al punto che i medici dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli stanno valutando lo scioglimento della prognosi.

Possibile uscita dalla rianimazione

Già nelle prossime ore il tifoso potrebbe lasciare il reparto di rianimazione per essere trasferito in Neurochirurgia.

Il miglioramento rappresenta un passaggio importante nel percorso clinico del 34enne, sottoposto lo scorso 26 ottobre a un intervento neurochirurgico d’urgenza a causa di una grave lesione intracranica.

La speranza della famiglia

A raccontare i progressi è il padre del tifoso, che in queste settimane è rimasto accanto al figlio in ospedale.

«Non voglio ancora cantare vittoria, ma è un risultato importantissimo: mio figlio sta reagendo e sta migliorando, tanto che nelle prossime ore potrebbe uscire finalmente dalla rianimazione».

Il percorso di recupero

Restano da valutare l’evoluzione del quadro clinico, l’eventuale percorso riabilitativo e i tempi necessari per il recupero.

Dopo 31 giorni di grande apprensione, il miglioramento delle condizioni del tifoso rappresenta una notizia di speranza per la famiglia.