In casa Juve Stabia, la stagione 2026/27 sta mettendo in evidenza un paradosso tattico che fa discutere tifosi e addetti ai lavori: il reparto di centrocampo non ha ancora trovato la via del gol. Nonostante le rotazioni continue e un gruppo numeroso di interpreti — con profili come Christian Pierobon, Davide Buglio, Nermin Karic, Federico Artioli, Justin Kumi e Thomas Battistella il tabellino marcatori dei centrocampisti in senso stretto resta fermo a quota zero.

Un reparto che fatica a incidere negli ultimi trenta metri

Il problema non è soltanto numerico, ma di peso specifico negli ultimi trenta metri. Quando una squadra in Serie B fatica a ricevere inserimenti senza palla o conclusioni da fuori da parte delle mezzali e dei mediani, il peso offensivo finisce per gravare quasi interamente sulle punte e sugli esterni d’attacco.

Nella Juve Stabia attuale, gran parte delle reti e della produzione offensiva passa da altri interpreti: Antonio Di Nardo guida il reparto avanzato con 7 gol, supportato dalle marcature di Giuseppe Sibilli (2) e Romeo Sandrucci (1), mentre anche un difensore come Marco Bellich è riuscito a lasciare il segno (2 reti). Il contrasto con la sterilità realizzativa della mediana è evidente anche Fabio Maistro ha graffiato contro il Catanzaro.

Se la squadra riuscirà a trovare anche solo qualche goal e maggiore continuità nella rifinitura dai suoi centrocampisti, l’intero sistema offensivo ne guadagnerà in imprevedibilità e peso. Riuscirà la squadra di Pietro De Giorgio o meglio la mediana a portare punti alla causa con qualche graffio importante? I tifosi lo sperano già dal prossimo appuntamento di Carrara.