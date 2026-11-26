La SSC Napoli ha ufficializzato le modalità di acquisto dei tagliandi per il big match di Serie A tra Napoli e Milan, in programma domenica 13 dicembre 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il botteghino (online su TicketOne e nei punti vendita abilitati) aprirà ufficialmente a partire dalle ore 12:00 di venerdì 27 novembre 2026.

Promozione Abbonati Full 2026/27

Prima dell’apertura delle consuete finestre di vendita, il Club azzurro ha previsto un’iniziativa speciale: la vendita sarà infatti preceduta da una promozione dedicata esclusivamente agli abbonati Full a 24 gare della stagione 2026/27.

Le tre fasi di vendita

La campagna biglietti per la sfida contro i rossoneri sarà suddivisa in tre distinte finestre temporali:

Fase 1 (Fidelity Card): La prima finestra sarà riservata esclusivamente ai titolari di Fidelity Card “Fan Stadium Card” .

Fase 2 (Membership Premium): La seconda fase sarà dedicata ai possessori della Membership Premium SSC Napoli , per i quali la società metterà a disposizione una specifica quota di tagliandi riservati.

Fase 3 (Vendita Libera): L’ultima fase segnerà l’apertura della vendita libera a tutti i tifosi (senza obbligo di tessera).

Info utili su Fidelity Card e Membership

Per chi volesse sottoscrivere la Fidelity Card, la SSC Napoli ricorda che la tessera è acquistabile direttamente online al costo di 20 € e ha una validità di tre anni.

Inoltre, per quanto riguarda il programma fedeltà, tutti i tifosi che hanno sottoscritto una Membership Premium SSCN entro il 31 maggio 2026 conservano il proprio status e possono continuare a usufruire di tutti i relativi vantaggi e delle prelazioni dedicate