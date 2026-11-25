Il Real Forio 2014 ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a mister Antonio Rogazzo. Nato a Napoli il 29 novembre 1973 e in possesso della licenza UEFA A, il nuovo tecnico biancoverde porta in dote un curriculum di grande spessore sia da calciatore che da allenatore, maturato tra l’Italia e l’estero.

Da calciatore, Rogazzo ha disputato numerose stagioni tra i professionisti vestendo, tra le altre, le maglie di Pistoiese, Cavese, Savoia, Giugliano, Vigor Lamezia, Rende e Brindisi. Un legame speciale lo unisce già al territorio isolano grazie all’esperienza vissuta con l’Ischia nella prima metà degli anni ’90.

Una volta appese le scarpette al chiodo, ha intrapreso la carriera in panchina guidando Puteolana, Sapri, Sant’Antonio Abate, Arzanese (anche in Lega Pro), Nola, Team Altamura, Polisportiva Santa Maria Cilento, Virtus Francavilla e Palmese, oltre ai settori giovanili di Nocerina e Taranto. Di particolare prestigio anche il lungo percorso all’estero come vice allenatore di Fabio Cannavaro, con cui ha lavorato in Arabia Saudita all’Al-Nassr e in Cina tra Tianjin Quanjian e Guangzhou Evergrande. Dopo l’ultima esperienza alla Virtus Francavilla nel girone H di Serie D e la parentesi estiva al Fasano (poi non iscritto al campionato), Rogazzo riparte ora dall’isola d’Ischia.

Al suo fianco ci sarà Emanuele D’Anna, classe 1982. Cresciuto nel vivaio del Milan, D’Anna vanta un passato da calciatore con presenze in Serie A con il Chievo Verona, oltre cento gare in Serie B, la promozione tra i cadetti con il Pisa e quattro stagioni con il Benevento, di cui è stato anche capitano. In panchina ha già maturato importanti esperienze come allenatore in seconda, tra cui quella all’Acerrana.

Con l’arrivo del duo tecnico, il club biancoverde punta su competenza e conoscenza della categoria per il prosieguo della stagione. Il presidente Luigi Amato e tutta la società hanno rivolto a Rogazzo e D’Anna un caloroso benvenuto nella famiglia biancoverde, augurando loro buon lavoro e un cammino ricco di soddisfazioni.