Nel vasto mosaico criminale dipinto da Francis Ford Coppola ne Il Padrino, la figura di Morris “Moe” Greene rappresenta uno dei punti di snodo fondamentali nell’evoluzione della mafia americana, capace di fiutare per primo le potenzialità economiche di una distesa di sabbia destinata a diventare la capitale mondiale del gioco d’azzardo: Las Vegas.

Dalle strade di Brooklyn alla nascita di Las Vegas

Interpretato sul grande schermo da Alex Rocco e doppiato nel ridoppiaggio del 2007 da Fabrizio Pucci, Greene muove i primi passi nel malaffare come spietato killer prezzolato nelle file della famigerata Murder, Inc., distinguendosi per un carattere feroce, iracondo e modi bruschi ma istrionici. Dalle bische clandestine di New York, il giovane gangster ebreo decide di emigrare verso l’ovest degli Stati Uniti in cerca di fortuna.

Arrivato in un remoto villaggio nel deserto, Greene intuisce per primo la genialità di trasformarlo in una scintillante oasi di hotel di lusso, casinò e piscine. Un progetto faraonico che cattura l’interesse dei grandi signori del crimine: a credere fortemente nella sua visione sono l’amico di vecchia data Hyman Roth e lo stesso don Vito Corleone, che finanziano la costruzione della prima grande struttura sullo Strip della nascente metropoli.

Il legame con i Corleone e l’attrito con Fredo

Con lo scoppio della feroce guerra di mafia per il controllo del traffico di droga, Greene accoglie a Las Vegas Fredo Corleone, affidandogli un ruolo gestionale nell’hotel in cambio della protezione garantita dalla famiglia Molinari, alleata dei Corleone in California.

Tuttavia, il rapporto lavorativo e personale degenera rapidamente. Da un lato, i Corleone vedono affievolirsi il proprio peso politico; dall’altro, Fredo si dimostra sempre meno professionale, dedito ai vizi e a fare il damerino con le dipendenti dell’albergo. La situazione precipita quando Greene, infastidito dal calo di rendimento e dal comportamento del giovane rampollo, arriva a prenderlo a schiaffi in pubblico, ufficialmente per motivi disciplinari legati alla gestione del personale.

Il tradimento, l’alleanza con Barzini e la fine

Dietro l’arroganza di Moe Greene si muovono le trame di Emilio Barzini (chiamato Barrese nel doppiaggio originale del primo film), principale rivale dei Corleone, che offre al re di Las Vegas una posizione di maggiore favore in cambio di un’alleanza strategica.

Quando Michael Corleone, nuovo leader della famiglia, tenta la carta della trattativa offrendosi di rilevare le sue quote per via della gestione ormai inefficiente e in perdita, Greene rifiuta con sprezzo, svelando apertamente la sua vicinanza a Barzini. Un affranco che segna la sua condanna a morte: alla scomparsa di don Vito Corleone, la famiglia risponde inviando un sicario. La sua corsa si interrompe tragicamente in un centro estetico, dove viene raggiunto da un colpo di pistola a un occhio, sigillando la fine del pioniere di Las Vegas e l’epilogo della vecchia guardia.