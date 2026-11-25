La sottrazione di alcune bottiglie di alcolici da un negozio di via Macello, a Pompei, è sfociata in un’aggressione ai danni di un addetto alla sicurezza. La polizia ha arrestato un uomo di 39 anni, accusato di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate.

L’intervento degli agenti

I poliziotti sono intervenuti presso l’attività commerciale in seguito alla segnalazione di un furto. Al loro arrivo hanno bloccato il 39enne mentre cercava di divincolarsi dalla presa del vigilante.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente l’addetto alla sicurezza che aveva tentato di impedirgli di allontanarsi con la merce sottratta.

Recuperata la merce rubata

La successiva perquisizione ha consentito agli agenti di recuperare gli alcolici, poi restituiti al titolare dell’esercizio commerciale.

Il 39enne, straniero e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate.