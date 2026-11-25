Ci sono storie d’amore che sfidano il tempo, la logica e persino la morte. Quella tra Diego Armando Maradona e Napoli non è stata semplicemente una parentesi calcistica straordinaria, ma una fusione totale tra un uomo e un popolo. Arrivato nel luglio del 1984 in un San Paolo gremito all’inverosimile, il Pibe de Oro non portò soltanto il talento più puro che il gioco del calcio avesse mai visto: portò il riscatto.
Diego Armando Maradona: l’eterno legame tra un genio e la città di Napoli
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