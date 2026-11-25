Peggiorano le condizioni meteorologiche in Campania e la Protezione Civile regionale innalza il livello di allerta. Dalle ore 14 di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 14 di domani, giovedì 26 novembre, l’allerta meteo passa da gialla ad arancione su gran parte del territorio regionale.
Il provvedimento, inizialmente in vigore fino alle 9 di domani, è stato prorogato di cinque ore in considerazione dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche.
Le zone interessate
L’allerta arancione riguarda tutte le zone della Campania, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove il livello di criticità resta giallo.
Prorogata fino alle ore 14 di giovedì 26 novembre anche l’allerta per vento forte, raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.
Temporali e forti raffiche
Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile regionale, sono attese precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere temporalesco, localmente di moderata o forte intensità.
Il quadro meteorologico sarà caratterizzato anche da venti sud-occidentali temporaneamente forti e condizioni di mare agitato.
Rischio frane e allagamenti
Particolare attenzione viene riservata al rischio di dissesto idrogeologico, con possibili fenomeni franosi, instabilità dei versanti, caduta di massi e colate rapide di fango.
Non si escludono esondazioni, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori, con possibili inondazioni delle aree circostanti.
Criticità nelle aree urbane
Tra i fenomeni segnalati dalla Protezione Civile figurano anche possibili allagamenti di strade, locali interrati e abitazioni al piano terra, oltre a criticità nei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con conseguenti tracimazioni nelle zone urbane più basse.