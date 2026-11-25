Raccontare la grandezza di Diego Armando Maradona attraverso i novanta minuti significa ripercorrere una galleria di capolavori in cui il talento individuale ha piegato la logica collettiva. Dalle notti magiche con la maglia dell’Argentina alle imprese leggendarie sotto il Vesuvio, ci sono sfide che sono entrate di diritto nella mitologia dello sport.

Argentina-Inghilterra 2-1 (22 giugno 1986, Mondiali di Messico ’86) È la partita delle partite, disputata allo stadio Azteca di Città del Messico in un clima carico di tensione storica. In appena quattro minuti Maradona condensa le due anime del suo genio: prima la Mano de Dios, il gol di pugno che beffa Shilton; poi il “Gol del Secolo”, una corsa solitaria di oltre cinquanta metri partendo dalla propria metà campo, saltando cinque avversari prima di depositare il pallone in rete. Una doppietta che vale la semifinale e l’immortalità.

Napoli-Juventus 1-0 (3 novembre 1985, Serie A) La pioggia battente sul San Paolo, la Juventus campione d’Europa e una punizione che sfida le leggi della fisica. Dentro l’area di rigore bianconera, con una barriera vicinissima e pochissimo spazio per far scendere la palla, Maradona disegna una parabola imprendibile all’incrocio dei pali di Tacconi. È il gol simbolo della prima grande svolta del Napoli, la vittoria che certifica la nascita di una squadra capace di guardare negli occhi le potenze del Nord.

Napoli-Fiorentina 1-1 (10 maggio 1987, Serie A) Non è la gara più spettacolare sul piano tecnico, ma è la partita che cambia per sempre la geografia del calcio italiano. Al San Paolo basta un pareggio contro i viola — firmato dal gol di Carnevale e dal pari di Roberto Baggio su punizione — per consegnare al Napoli il primo storico Scudetto della sua storia. Al triplice fischio esplode una festa senza precedenti, con Maradona incoronato definitivamente re di una città intera.

Stoccarda-Napoli 3-3 (17 maggio 1989, Finale di ritorno di Coppa UEFA) Dopo il 2-1 dell’andata al San Paolo, il Napoli conquista in Germania il primo trofeo europeo della sua storia al termine di una battaglia vibrante. Maradona ispira le reti di Alemão, Ferrara e Careca, guidando i compagni in una notte di pura resistenza e qualità che proietta gli azzurri sul tetto d’Europa.

Italia-Argentina 1-1, 3-4 d.c.r. (3 luglio 1990, Semifinale dei Mondiali di Italia ’90) Il destino mette l’Argentina contro l’Italia proprio al San Paolo di Napoli, lo stadio di Diego. In una notte carica di emozione e tensione, Maradona trascina un’Albiceleste incerottata fino ai calci di rigore, dove trasforma con freddezza il penalty decisivo prima della parata finale di Goycochea su Serena. È l’ultima grande impresa mondiale del capitano argentino, capace di spezzare il sogno delle “Notti Magiche” azzurre proprio nella sua casa adottiva.