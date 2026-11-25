Ci sono partite che si decidono negli episodi, e altre in cui gli episodi diventano lo specchio fedele dei limiti e dei meriti delle due squadre. La sfida tra Juve Stabia e Catanzaro appartiene senza dubbio alla seconda categoria: da una parte una formazione ospite cinica, matura e letale nello sfruttare ogni singola sbavatura avversaria; dall’altra delle Vespe volenterose ma fragili dietro, poco lucide nei momenti chiave e tradite da un nervosismo che ha finito per complicare ulteriormente i piani.

Eppure, l’approccio della Juve Stabia non era stato affatto negativo. Per quasi mezz’ora i gialloblù hanno tenuto il campo con personalità, costruendo la prima vera occasione con l’asse Bettella-Maistro-Di Nardo. Ma nel calcio la differenza la fa la concretezza, e al 28’ il Catanzaro ha dato la prima dimostrazione di spietatezza: una palla non spazzata dall’area, una carambola fortunosa e Antonini dimenticato sul secondo palo. Un errore di lettura collettivo che ha aperto una crepa psicologica evidente.

Da quel momento in poi, la gara delle Vespe è diventata una rincorsa affannosa contro il cronometro, contro un avversario organizzato e contro la sfortuna. La reazione d’orgoglio c’è stata — prima con la sassata di Maistro, poi con il gol del possibile pareggio firmato da Buglio e vanificato dal fuorigioco di Di Nardo — ma proprio sul più bello, in pieno recupero di primo tempo, è arrivato il colpo del ko: contropiede, giallo a Bellich e punizione trasformata da Pecorino con la complicità di un Vukovic tutt’altro che perfetto. Andare negli spogliatoi sullo 0-2 dopo aver accarezzato l’1-1 è una mazzata che taglia le gambe a chiunque.

La ripresa si è aperta nel segno del pragmatismo calabrese: fuori l’ammonito Frosinini, dentro Ruggero, che dopo appena quattro minuti ha sfruttato l’ennesima indecisione di Vukovic su calcio piazzato per firmare lo 0-3. A quel punto, la partita aveva già emesso il suo verdetto sostanziale. I cambi dalla panchina e l’assetto iper-offensivo disegnato nel finale con l’ingresso di Candellone, Fernandes e Caccavo hanno testimoniato la volontà della Juve Stabia di non alzare bandiera bianca, ma la reazione si è affidata più alle giocate dei singoli che a una manovra corale fluida.

La magia “alla Del Piero” di Maistro al 73’ — senza dubbio il migliore dei suoi per qualità, intraprendenza e pericolosità — ha regalato una scintilla d’orgoglio e reso meno amaro il passivo, ma non è bastata a riaprire davvero i giochi. Il Catanzaro ha gestito il finale con l’esperienza di chi sa controllare i ritmi, portando a casa tre punti pesanti e meritati. Per la Juve Stabia, invece, resta l’amaro in bocca di una gara persa soprattutto sulle palle inattive e sulle disattenzioni individuali: contro avversari di questo calibro, regalare così tanto significa condannarsi alla sconfitta.