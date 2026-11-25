Marcel Proust ad inizio novecento scriveva la sua famosa opera A’ la recherche du temps perdu, ciò che ha fatto Pagliuca a Carrara, dopo essersi perso per due volte sulla panchina dell’Empoli, squadra di cui ad oggi non ha rimorsi. L’Empoli è in caduta libera, ed ora occupa l’ultima posizione di classifica in Serie B, mentre la Carrarese dopo l’arrivo di Pagliuca vola con due vittorie consecutive contro Entella e Vicenza sempre con il minimo scarto.

Pagliuca sabato andrà incontro al suo recente passato, con due stagioni sula panchina delle Vespe che hanno fatto godere, e non poco i tifosi della Juve Stabia. Ma adesso a Carrara è tutta un’altra storia si lotta per una salvezza che fino ad un mese e mezzo fa sembrava impossibile, ed ora ripetere il sogno sfiorato dei playoff nella scorsa stagione non è più una chimera.