Juve Stabia è una mazzata importante al Romeo Menti. Il racconto post gara di Gianfranco Piccirillo dell’ associazione Stabiamore

Questa sfida l’anno scorso avrebbe potuto rappresentare la finalissima play off per la serie A e invece dopo pochi mesi può essere definita un confronto diretto per la salvezza. De Giorgio commette l’errore di sottovalutarla , facendo debuttare Perin in un ruolo a lui non congeniale sulla corsia bassa sinistra per sostituire l’infortunato Douglas e schierando un centrocampo con poco fosforo senza Artioli, il calciatore più geometrico. Dopo un inizio con poche emozioni lo Stabia si rende pericoloso con Di Nardo che di testa sfiora la traversa, ma ci sono troppe imprecisioni e tanti falli da una parte e dall’altra.

Il Catanzaro non brilla particolarmente, ma riesce a passare in vantaggio, sfruttando le indecisioni della difesa stabiese con Antonini, l’ex pupillo di Eziolino Capuano, che in area è lasciato libero di calciare in porta e superare Vukovic. Lo Stabia prova a reagire calciando in port però seriamente solo con Maistro e trovando pure il gol con l’ex del Catanzaro Buglio, ma viene annullato per fuorigioco precedente di Di Nardo. Nel recupero del primo tempo il Catanzaro raddoppia con Pecorino su un calcio di punizione contestato da Bellich, che premia l’ex attaccante del Sud Tirol e conferma le difficoltà del portiere croato sui tiri piazzarti dal limite con il secondo gol subito in pochi giorni. Dopo l’intervallo il tecnico dei calabresi, che ha sostituito Gorgone, l’ex Bari e Cesena, Mignani, sostituisce l’ammonito Frosinini con l’ex e applaudito difensore stabiese Ruggero e nei primi minuti della ripresa Il Catanzaro realizza il terzo gol proprio con il calciatore che qualcuno a Castellammare chiamava Beckenbauer. Ancora una volta lo Stabia subisce troppo su una punizione, anche perché Vukovic questa volta esce proprio fuori tempo, anche se lamenta un fallo da un avversario e la palla finisce in porta. De Giorgio decide solo a questo punto di correre ai ripari, inserendo contemporaneamente Fernandes, Artioli e Candellone al posto degli abulici Sibilli, Buglio e Battistella e poco dopo Petrazzuolo viene espulso dalla panchina per proteste e c’è pure il secondo cambio di Mignani, che sostituisce Pecorino con Koffi. Di Nardo impegna severamente Pigliacelli con una deviazione volante, poco prima che De Giorgio decida di inserire Ricciardi al posto dell’esordiente Perin e poi Mignani di sostituire Tchaouna con Iemmello e Giovane con Alesi.

Lo Stabia sembra avere un sussulto con un grande tiro a giro sul secondo palo di Maistro, che sorprende nettamente Pigliacelli, perché rimbalza sul palo e finisce in rete. che resta immobile. Nei minuti

finali gli ultimi cambi sono l’altro ex in campo Mosti per Tchaouna e l’attaccante Caccavo per Pierobon, l’unico dello Stabia a giocare la gara con intensità e determinazione. La squadra di Castellammare nonostante una brutta prestazione, che la penalizza giustamente per quanto dimostrato stasera, ha rischiato di riaprire la gara con Artioli che in piena area su assist di Di Nardo, si è fatto respingere il tiro sulla linea da Ruggero, grande protagonista della ripresa. Anche Mosti avrebbe potuto segnare il gol dell’ex, ma sbaglia clamorosamente a pochi metri da Vukovic, che stasera ha giocato male come peraltro quasi tutti i suoi compagni di squadra. La gara sancisce una sconfitta pesante per le vespe che davanti al suo pubblico incassa la terza sconfitta stagionale, rischiando di compromettere ulteriormente la classifica dopo l’insuccesso di Modena. I fischi del pubblico sono giustificati da una prestazione senza nerbo, opaca e confusionaria, in cui si può salvare solo il bel gol di Maistro. Sabato contro la Carrarese dell’ex Guido Pagliuca De Giorgio dovrà provare a cambiare molto, soprattutto a centrocampo e in attacco, ma riflettendo anche sulla scelta dei difensori laterali, che oggi non ha per niente convinto.