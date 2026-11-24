Juve Stabia – Catanzaro 1-3 grande prestazione della squadra di Michele Mignani. Notte fonde per la squadra di Pietro De Giorgio.

La cronaca della partita

Avvio vivace e ricco di episodi nella prima mezz’ora di gioco, con la Juve Stabia che prova a farsi vedere in avanti e il Catanzaro che colpisce alla prima vera occasione utile.

Al 16′ sono proprio le Vespe a costruire la prima azione pericolosa: Bettella recupera palla sulla trequarti e allarga per Maistro, il cui cross al centro trova lo stacco di Di Nardo. L’incornata dell’attaccante, però, manca della forza necessaria per impensierire davvero la retroguardia ospite.

Con il passare dei minuti gli animi si scaldano e l’arbitro è costretto a estrarre due cartellini gialli in rapida successione: al 26′ viene ammonito Pecorino per un fallo su Bettella, mentre al 27′ tocca a Battistella finire sul taccuino dei cattivi dopo un intervento irregolare su Frosinini.

L’episodio che sblocca l’incontro arriva subito dopo, al 28′: la Juve Stabia non riesce a spazzare via il pallone dalla propria area, una carambola favorisce Antonini che, lasciato libero sul secondo palo, non sbaglia e batte Vukovic per il vantaggio del Catanzaro. La Juve Stabia prova a svegliarsi con una sassata di Maistro che per poco non trova la porta. Brutta entrata di Frosinini su Sibilli, cartellino giallo ma entrata veramente troppo energica. Sulla punizione arriva il pareggio di Buglio cancellato dalla direzione di gara per fuorigioco di Di Nardo. In pieno recupero Tchaouna Franky prova il contropiede e Bellich si colora di giallo. Sul calcio di punizione segna Pecorino con Vukovic non perfetto. Si va al riposo con il Catanzaro in vantaggio 0-2.

Secondo tempo

Inizio di ripresa infuocato e ricco di colpi di scena nella sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, con i giallorossi che trovano l’allungo decisivo proprio grazie a una mossa dalla panchina.

Dopo la scelta del Catanzaro di inserire Ruggero al posto di Frosinini, il neoentrato impiega pochissimo a lasciare il segno: al 49’, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Petriccione, Ruggero stacca più in alto di tutti, anticipando l’uscita fuori tempo di Vukovic e depositando in rete il pallone della terza marcatura giallorossa.

La Juve Stabia prova a reagire immediatamente ridisegnando l’assetto tattico con un triplo cambio al 54’: dentro Fernandes, Artioli e Candellone al posto di Sibilli, Buglio e Battistella. Koffi per Pecorino. Maistro con un calcio di punizione impegna Pignacelli. Altro cambio fuori Perin dentro Ricciardi. Ci prova anche Candellone ma non va. Tchaouna Franck esce per Iemmello e Alesi in campo per Giovane. Al 73′ magia di Maistro che fa 1-3 con un goal alla Del Piero. Entra anche Mosti per Tchaouna Franky. Grande chiusura di Pierobon che evita il poker e si salva in angolo. Entra Caccavo con una Juve Stabia iper offensiva. Il finale scorre dolce per il Catanzaro che rischia il minimo sindacale e finisce con la meritata vittoria ospite.

Le formazioni iniziali

Juve Stabia: Vukovic, Battistella, Bellich, Buglio, Di Nardo, Pierobon, Perin, Sibilli, Maistro, Bettella, Maggioni.

Allenatore: Pietro De Giorgio.

A disposizione: Vismara, Ricciardi, Baldi, Piscopo, Karic, Caccavo, Kumi, Candellone, Scuderi, Fernandes, Artioli, Gallea.

Catanzaro: Pigliacelli, Imperiale, Antonini, Petriccione, Giovane, Tchaouna Franck, Candela, Tchaouna Franky, Pecorino, Frosinini, Dorval.

Allenatore: Michele Mignani.

A disposizione: : Marietta, Buso, Iemmello, Garnica, Koffi N’Dri, Ruggero, Verrengia, Di Francesco, Alesi, D’Alessandro, Arditi, Mosti.

DIREZIONE ARBITRALE

Arbitro: Andrea Zanotti – sezione di Rimini.

Assistente 1: Federico Fontani – sezione di Siena.

Assistente 2: Marco Trinchieri – sezione di Milano.

IV Ufficiale: Aleandro Ruben Arena – sezione di Torre del Greco.

VAR: Francesco Meraviglia – sezione di Prato.

AVAR: Giacomo Paganessi – sezione di Bergamo.